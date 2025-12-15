"Оправдать доверие". "Единая Россия" запустила предвыборную кампанию

Партия подвела итоги народной программы и обратилась к гражданам страны

15 декабря 2025, 16:30, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: "Единая Россия", er.ru

На заседании Генерального совета "Единая Россия" объявила о начале подготовки к выборам 2026 года и представила основные результаты работы за 2025 год. Итоги подвели председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета Владимир Якушев, сообщает er.ru.

По данным партии, в рамках народной программы за год обновили 749 школ и 54 детских сада, начали работу 60 новых общеобразовательных учреждений. Кроме того, отремонтировали и построили около 1300 поликлиник, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.

В 2026 году на выполнение 17 направлений народной программы запланировано потратить 5,9 трлн рублей. Эти средства направят на развитие сельских территорий, ремонт дорог, социальную газификацию, а также на поддержку фонда "Защитники Отечества".

Владимир Якушев подчеркнул, что ключевая задача партии – качественное использование выделенных средств.

«Наша главнейшая задача – чтобы эти средства были эффективно потрачены в каждом населенном пункте. И то количество объектов, которые мы предусмотрели в народной программе, люди должны увидеть», – отметил Якушев.Дмитрий Медведев назвал единый день голосования 2025 года важной проверкой перед выборами в Госдуму. По его словам, "Единая Россия" получила около 80% всех мандатов, что подтвердило уровень поддержки партии.

На Генсовете официально объявили старт предвыборной кампании 2026 года. Партия намерена отчитаться об исполнении народной программы, принятой в 2021 году, а также сформировать новую – с учетом предложений и запросов граждан.

Медведев отметил, что "Единая Россия" сегодня является крупнейшей политической силой страны и работает со всеми жителями России.

«Партия работает везде и защищает нашу страну в прямом смысле этого слова, со всеми гражданами нашей страны, вне контекста от партийной или какой-то другой принадлежности», – сказал Дмитрий Медведев.

Партия также опубликовала заявление для сторонников и сограждан, где обозначила свои ценности и миссию. В документе "Единая Россия" называет себя "мостом между обществом и государством" и заявляет о намерении и дальше укреплять единство российского общества.

«Мы убеждены: власть должна принадлежать тем, кто не мыслит себя, а также будущее свое и своих детей без России. Народная программа партии воплотит власть в конкретных проектах и решениях. Каждое из которых будет шагом к нашей общей Победе – благополучному и безопасному будущему. Для нас важно не просто получить поддержку – важно оправдать доверие», – сказано в документе.

Как ранее сообщал amic.ru, итоговую конференцию партии провели и в Алтайском крае. Руководитель партии Александр Романенко подчеркнул, что, несмотря на дотационный бюджет, регион продолжает развиваться благодаря усилиям депутатов и активистов партии. На мероприятии обновили состав политсовета и президиума, а также обсудили подготовку к выборам 2026 года. Основное внимание сосредоточили на реализации народной программы, которая охватывает такие важные сферы, как здравоохранение, образование, экология и поддержка малого бизнеса.