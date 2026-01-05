НОВОСТИПолитика

Ставка о свержении Мадуро принесла анониму 400 тысяч долларов накануне атаки

У поставившего могла быть инсайдерская информация о готовящейся операции

05 января 2026, 16:30, ИА Амител

Николас Мадуро по прибытии в Нью-Йорк / Фото: открытые источники

Анонимный пользователь заработал 400 тысяч долларов на геополитическом тотализаторе, поставив за день до военной операции в Венесуэле 32 тысячи долларов на то, что США свергнут президента страны Николаса Мадуро до конца января. Об этом сообщает Telegram-канал "Топор".

Ставка была сделана на платформе Polymarket, которая специализируется на ставках на политические события. Пользователь, поставивший крупную сумму на утвердительный исход, получил выигрыш в 12,5 раза больше первоначальной ставки. В сообщении предполагается, что у поставившего могла быть инсайдерская информация о готовящейся операции.

Как отмечается в публикации, действующий президент США Дональд Трамп уже заявил, что не стал уведомлять конгресс о планах операции, поскольку законодательный орган, по его мнению, "имеет свойство "сливать" информацию".

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

17:15:55 05-01-2026

На товарища работала своя разведка.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:23:23 05-01-2026

Я про дворец Амина помню

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

19:22:57 05-01-2026

30 сребренников.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:49:01 05-01-2026

Иванна (19:22:57 05-01-2026) 30 сребренников.... Слегка не из этой оперы, но пробуйте дальше может когда-нибудь в тему напишите.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:00:29 05-01-2026

Трамп поди заработал))

  -4 Нравится
Ответить
