Ставка о свержении Мадуро принесла анониму 400 тысяч долларов накануне атаки
У поставившего могла быть инсайдерская информация о готовящейся операции
05 января 2026, 16:30, ИА Амител
Анонимный пользователь заработал 400 тысяч долларов на геополитическом тотализаторе, поставив за день до военной операции в Венесуэле 32 тысячи долларов на то, что США свергнут президента страны Николаса Мадуро до конца января. Об этом сообщает Telegram-канал "Топор".
Ставка была сделана на платформе Polymarket, которая специализируется на ставках на политические события. Пользователь, поставивший крупную сумму на утвердительный исход, получил выигрыш в 12,5 раза больше первоначальной ставки. В сообщении предполагается, что у поставившего могла быть инсайдерская информация о готовящейся операции.
Как отмечается в публикации, действующий президент США Дональд Трамп уже заявил, что не стал уведомлять конгресс о планах операции, поскольку законодательный орган, по его мнению, "имеет свойство "сливать" информацию".
Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года в России начнет действовать механизм добровольного самозапрета на участие в азартных играх. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.
17:15:55 05-01-2026
На товарища работала своя разведка.
18:23:23 05-01-2026
Я про дворец Амина помню
19:22:57 05-01-2026
30 сребренников.
22:49:01 05-01-2026
Иванна (19:22:57 05-01-2026) 30 сребренников.... Слегка не из этой оперы, но пробуйте дальше может когда-нибудь в тему напишите.
21:00:29 05-01-2026
Трамп поди заработал))