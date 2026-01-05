На Алтае на 40 "квадратах" полыхал частный дом из-за неисправного электрооборудования

Распространение огня удалось оперативно остановить

05 января 2026, 15:00, ИА Амител

Пожар / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Днем 4 января в Новоалтайске произошел пожар в частном жилом доме. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, на момент прибытия первого пожарного подразделения из-под кровли здания валил дым.

По данным спасателей, площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. Огонь повредил крышу, стены, потолочные перекрытия и личные вещи хозяев. Для ликвидации пожара на месте работали 13 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.