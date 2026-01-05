На Алтае на 40 "квадратах" полыхал частный дом из-за неисправного электрооборудования
Распространение огня удалось оперативно остановить
05 января 2026, 15:00, ИА Амител
Пожар / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Днем 4 января в Новоалтайске произошел пожар в частном жилом доме. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, на момент прибытия первого пожарного подразделения из-под кровли здания валил дым.
По данным спасателей, площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. Огонь повредил крышу, стены, потолочные перекрытия и личные вещи хозяев. Для ликвидации пожара на месте работали 13 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.
«Предварительной причиной возгорания, по информации ведомства, стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования», – отметили в ведомстве.
