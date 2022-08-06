Производитель пивных банок потерял почти полмиллиарда долларов из-за ухода с российского рынка
На российский рынок в 2021 году приходилось около 4% от всей чистой выручки
6 августа 2022, 22:29, Илья Звягинцев
Американская компания Ball Corporation, которая занимается производством алюминиевой упаковки, подсчитала убытки после ухода с российского рынка. О результатах за второй квартал 2022 года сообщает РИА Новости.
«Компания провела анализ ожидаемой возмещаемости денежных потоков, чтобы оценить справедливую стоимость долгосрочных активов, и зафиксировала убыток в размере 435 миллионов долларов», — сказано в сообщении.
Отмечается, что на российский рынок в 2021 году приходилось около 4% от всей чистой выручки.
Компания Ball Corporation владеет тремя заводами на территории России.
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