Производитель пивных банок потерял почти полмиллиарда долларов из-за ухода с российского рынка

Американская компания Ball Corporation, которая занимается производством алюминиевой упаковки, подсчитала убытки после ухода с российского рынка. О результатах за второй квартал 2022 года сообщает РИА Новости.

«Компания провела анализ ожидаемой возмещаемости денежных потоков, чтобы оценить справедливую стоимость долгосрочных активов, и зафиксировала убыток в размере 435 миллионов долларов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на российский рынок в 2021 году приходилось около 4% от всей чистой выручки.

Компания Ball Corporation владеет тремя заводами на территории России.