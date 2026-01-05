В Барнауле пройдет новогодний концерт при свечах от Lumos Concerts

Зрителей ждут мелодии из культовых фильмов, живая музыка и атмосферный вечер в концертном зале "Сибирь"

05 января 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJz1wvx

Концерт Lumos Concerts / Фото: Аляска Архипова

9 января 2026 года в Барнауле состоится "Новогодний саундтрек-концерт при 1000 свечей" от солистов Lumos Concerts (@lumos_concerts). В программе – любимые новогодние саундтреки под кадры из известных фильмов и живая музыка в оформлении сотен мерцающих огней.

Организаторы обещают, что это будет яркий и незабываемый январский вечер, где звучание живых инструментов будет сопровождаться видеорядом из культовых картин. Формат "при 1000 свечей" создаст камерную, теплую атмосферу и станет вариантом для тех, кто хочет продлить новогоднее настроение в январе. Виртуозное мастерство Lumos Concerts и завораживающая атмосфера на концертах уже покорили сотни тысяч зрителей по всей России.

Концерт пройдет 9 января в 19:00 в концертном зале "Сибирь" на пр. Ленина, 7, в Барнауле. Билеты доступны по ссылке у организаторов. Больше информации – в телеграм-канале и на странице во "ВКонтакте".

Возрастное ограничение 6+

* Lumos Concerts ("Люмос Концертс")

ИП Кропачева Ю. И., ОГРНИП 323253600073311

Реклама