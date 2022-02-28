Путин поручил сохранить условия договоров, заключённых до поднятия ключевой ставки

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, заключённых до увеличения ключевой ставки Центробанка до 20%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Напомним, в понедельник, 28 февраля, Центробанк объявил о повышении ключевой ставки до 20%. Регулятор сообщил следующее: “Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания”.

Также ЦБ отметил, что последующие решения по ставке будут приниматься исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.