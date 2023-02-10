Экс-футболисты Сычев, Алдонин и Смертин приедут в Барнаул на турнир для детей-сирот

В Барнауле пройдёт раунд всероссийского детского футбольного турнира "Чемпионат победителей"

10 февраля 2023, 16:25, ИА Амител

Евгений Алдонин и Дмитрий Сычев / Фото: vk.com/vdpfond

Бывшие футболисты сборной России Дмитрий Сычёв, Евгений Алдонин и Алексей Смертин приедут в Барнаул на четвёртый этап детского благотворительного турнира "Чемпионат победителей". Он пройдёт 25 февраля на поле манежа "Темп". Об этом amic.ru сообщили в благотворительном фонде "Ветер добрых перемен", который организует мероприятие.

Сычев, Алдонин и Смертин откроют турнир, будут раздавать автографы и проведут гала-матч со всеми детьми – участниками матчей.

В турнире сыграют воспитанники детских домов, дети из неполных семей и подростки с ограниченными возможностями. На поле выйдут шесть команд из Панкрушихи, Бийска, Троицкого, Павловска, Заринска и Барнаула, которые представят местные центры помощи детям, оставшихся без попечения родителей. Также в соревновании поучаствуют сборная краевого социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Солнышко" и команда "Наши дети".

Юных футболистов ждут групповые матчи, плей-офф и развлекательная программа. Победитель барнаульского этапа получит путёвку в суперфинал турнира, который состоится в Москве в сентябре 2023 года.

Отметим, что турнир проводится по всей России – предыдущие этапы прошли в Московской области, Республике Мордовия и в Пермском крае.