"Нужный проект для города". В Барнауле одобрили строительство теннисного центра

Спортивный объект появится на Павловском тракте рядом с ТРЦ "Лента"

03 февраля 2023, 07:30, Вячеслав Кондаков

Фото: ООО "Альфа-Проект"

Новый центр для настольного тенниса возведут по адресу Павловский тракт, 156б, рядом с "Лентой". Кроме того, внутри арены, которая будет больше СК "Победа", сделают большой многофункциональный зал, где смогут тренироваться команды БК "Барнаул" и ВК "Университет". Проект обсудили 2 февраля на заседании градсовета. Эксперты были единогласны: спортивный комплекс в данной части Барнаула украсит город.

Что известно о проекте теннисного центра?

Здание будет двухэтажным. Его площадь – 4,5 тысячи квадратных метров. Внутри будет располагаться универсальный игровой зал размером 37 на 24 метра, а также переносные трибуны на 70 человек. В зале смогут тренироваться профессиональные команды ВК "Университет", а также БК "Барнаул". Кроме того, объект планируют сдавать в аренду многочисленным детско-спортивным школам. Помимо игровой зоны, в центре появятся тренажёрные залы, раздевалки, административные помещения, душ.

Также в здании будет второй зал, где разместят непосредственно центр для теннисистов. Внутри установят столы для тренировок и соревнований. Кроме того, рядом с ареной, которая должна быть построена из сэндвич-панелей, обустроят парковку и общественное пространство с лавочками и фонарями. На прилегающей территории предполагаются тротуары замысловатых форм, большая площадка с озеленением и фонарями. Также здесь будет асфальтированная площадка на 52 машино-места.

Проехать к комплексу можно будет со стороны улицы 65 лет Победы.

На строительство объекта может потребоваться около 550 миллионов рублей. Его планируют включить в КАИП и в федеральные проекты. Часть средств также выделит барнаульский предприниматель Сергей Третьяков.

Что сказали о проекте члены градсовета?













































Проект центра настольного тенниса в Барнауле

Перед экспертами выступил представитель ООО "Альфа-Проект" Вадим Ломакин, который разрабатывал проектно-сметную документацию. Членов градсовета очень интересовало, как строительство центра повлияет на окружающую среду. В частности, заместитель главы города Андрей Фёдоров уточнил, будут ли вырублены деревья на месте участка.

"Все деревья будут сохранены", – пояснил Ломакин.

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников в качестве пожелания высказал идею сделать площадку перед центральным входом на Павловском тракте для зрителей. Однако представитель ООО "Альфа-Проект" уточнил, что центр не будет предназначен для соревнований и поэтому зрителей будет не много.

"Этот проект даст новую жизнь данному участку города, не ухудшив окружающую территорию. Нужный проект для города", – резюмировал Андрей Фёдоров.

В итоге проект приняли единогласно.