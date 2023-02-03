НОВОСТИСпорт

"Нужный проект для города". В Барнауле одобрили строительство теннисного центра

Спортивный объект появится на Павловском тракте рядом с ТРЦ "Лента"

03 февраля 2023, 07:30, Вячеслав Кондаков

Фото: ООО "Альфа-Проект"
Фото: ООО "Альфа-Проект"

Новый центр для настольного тенниса возведут по адресу Павловский тракт, 156б, рядом с "Лентой". Кроме того, внутри арены, которая будет больше СК "Победа", сделают большой многофункциональный зал, где смогут тренироваться команды БК "Барнаул" и ВК "Университет". Проект обсудили 2 февраля на заседании градсовета. Эксперты были единогласны: спортивный комплекс в данной части Барнаула украсит город.

Что известно о проекте теннисного центра?

Здание будет двухэтажным. Его площадь – 4,5 тысячи квадратных метров. Внутри будет располагаться универсальный игровой зал размером 37 на 24 метра, а также переносные трибуны на 70 человек. В зале смогут тренироваться профессиональные команды ВК "Университет", а также БК "Барнаул". Кроме того, объект планируют сдавать в аренду многочисленным детско-спортивным школам. Помимо игровой зоны, в центре появятся тренажёрные залы, раздевалки, административные помещения, душ.

Также в здании будет второй зал, где разместят непосредственно центр для теннисистов. Внутри установят столы для тренировок и соревнований. Кроме того, рядом с ареной, которая должна быть построена из сэндвич-панелей, обустроят парковку и общественное пространство с лавочками и фонарями. На прилегающей территории предполагаются тротуары замысловатых форм, большая площадка с озеленением и фонарями. Также здесь будет асфальтированная площадка на 52 машино-места.

Проехать к комплексу можно будет со стороны улицы 65 лет Победы. 

На строительство объекта может потребоваться около 550 миллионов рублей. Его планируют включить в КАИП и в федеральные проекты. Часть средств также выделит барнаульский предприниматель Сергей Третьяков.

Что сказали о проекте члены градсовета?

Перед экспертами выступил представитель ООО "Альфа-Проект" Вадим Ломакин, который разрабатывал проектно-сметную документацию. Членов градсовета очень интересовало, как строительство центра повлияет на окружающую среду. В частности, заместитель главы города Андрей Фёдоров уточнил, будут ли вырублены деревья на месте участка.

"Все деревья будут сохранены", – пояснил Ломакин.

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников в качестве пожелания высказал идею сделать площадку перед центральным входом на Павловском тракте для зрителей. Однако представитель ООО "Альфа-Проект" уточнил, что центр не будет предназначен для соревнований и поэтому зрителей будет не много.

"Этот проект даст новую жизнь данному участку города, не ухудшив окружающую территорию. Нужный проект для города", – резюмировал Андрей Фёдоров.

В итоге проект приняли единогласно.

Фото: проект теннисного центра в Барнауле

Каким будет новый центр настольного тенниса в Барнауле рядом с "Лентой"

Спортивный объект планируют построить на Павловском тракте
НОВОСТИСпорт

 

Комментарии 7

  • То есть теннис у них подразумевается настольный) а то, что вообще то принято теннисом называть большой - они об этом знают?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, В большом теннисе играют столами для настольного тенниса, отбивая их битой? Вы понимаете, что речь идет о разном теннисе?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • речь идет о разном теннисе **** Тогда и вывески нужно корректные делать. Не «теннисный центр», как на профайлах, а «центр настольного тенниса».
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, так вы это в редакцию напишите, которая статью размещала. На фотографиях проекта, если посмотрите на них, написано все как надо.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Хорошая избушка под ТЦ со шмотками и китайским барахлом
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Лучше бы бесплатное что то для детей сделали чем тенис для пенсионеров в отставке
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Может быть перед тем как огромные центры строить хотя бы вернуть теннисные столы на улицы? На Рубине снесли два стола на стадионе и где теперь играть людям?
    03 февраля, Гость   Ответить
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