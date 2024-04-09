Экс-глава алтайского исполкома Народного фронта Войтюк переехал на работу в Москву

Сергей Войтюк покинул пост главы исполкома алтайского Народного фронта в конце марта

09 апреля 2024, 10:30, ИА Амител

Сергей Войтюк / Фото: Екатерина Смолихина

Бывший председатель исполкома отделения Народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк, который покинул свою должность в апреле, получил работу в Москве. Он останется работать в Народном фронте, но уже в центральном исполкоме. Об этом общественник рассказал amic.ru.

По словам Войтюка, он занял должность заместителя руководителя аналитического департамента социальной сферы Управления контроля и реализации приоритетных решений и нацпроектов. На этом посту Войтюк будет курировать выполнение нацпроектов и следить за тем, как регионы России распоряжаются федеральными деньгами. К работе он приступил с 1 апреля.

С этого же числа обязанности руководителя в алтайском исполкоме Народного фронта временно исполняет Екатерина Фролова, которая ранее работала координатором по организационным вопросам.

"Сейчас на постоянную должность кандидатура согласовывается. Я назначена, чтобы работа не остановилась, работаю в статусе врио. Пока не могу сказать, когда назначат постоянного руководителя. Думаю, это скоро произойдет", – отметила она.

Напомним, что Войтюк возглавлял алтайский исполком Народного фронта с 2014 года. О его уходе с поста стало известно в конце марта. Тогда причины своего решения Войтюк не называл.