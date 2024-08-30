Эксперты Сбера рассказали клиентам о возможностях личного фонда

Sber Private Banking провел встречу с клиентами в Новосибирске

30 августа 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8K6gs8

Бизнесмен / Фото: drobotdean / Freepik

Уже второй год Sber Private Banking* проводит образовательные семинары по актуальным темам для клиентов, чтобы помочь им сформировать эффективные стратегии управления активами. В этом году особенно остро встал вопрос налоговых изменений. О том, как масштабные поправки будут влиять на налогообложение инвестиций и структурирование капитала, эксперты Сбера рассказали на встрече с клиентами в Новосибирске.

Обсудили предстоящее увеличение прогрессии НДФЛ, ограничение льготы при продаже акций и долей компаний, если налогоплательщик владел ими более пяти лет, и другие вопросы. Новые условия начнут действовать с 2025 года, что дает возможность завершить сделки до конца 2024 года с прежней налоговой нагрузкой и успеть структурировать активы для сохранения выгоды в будущем.

Все более перспективной опцией для такого структурирования становится личный фонд. Как отметил руководитель Sber Private Banking в Новосибирске Илья Дубровин, налоговая реформа не затронула ставку налога на прибыль личных фондов – она по-прежнему составляет 15% при условии, что фонд получает в основном пассивные доходы.

Последние изменения наделили личные фонды еще рядом преимуществ. Например, предусмотрена возможность передачи в фонд имущества не только учредителем, но также третьими лицами. Прямо разрешено вносить в фонд и получать из него иностранную валюту и ценные бумаги иностранных эмитентов. Личные фонды получили статус квалифицированных инвесторов, повышена конфиденциальность информации, упростился процесс регистрации фонда, а обязанность подавать отчетность в Минюст отменена.

"Законодатели постоянно совершенствуют регулирование личных фондов, тем самым увеличивая их привлекательность в качестве инструментов для структурирования капитала и наследственного планирования. Личный фонд как инструмент владения активами может эффективно закрывать широкий спектр потребностей: от задач по консолидации активов до решения наследственных вопросов", – отметил руководитель Sber Private Banking в Новосибирске Илья Дубровин.

По словам председателя Сибирского банка Сбера Дмитрия Солнцева, банк стремится к построению долгосрочных взаимоотношений со своими клиентами.

"Мы работаем индивидуально с каждым человеком, применяя свои опыт, знания и наработки для поддержания и усиления его благосостояния. Подобные встречи с нашими клиентами, которые доверили Сберу управление своим капиталом, полезны с практической точки зрения. Мы подробнее делимся возможностями банка, в том числе рассказываем о тонкостях в вопросах налогов и наследственного планирования", – подчеркнул Дмитрий Солнцев.

* Sber Private Banking (читается как "Сбер Прайвит Банкинг")

ПАО Сбербанк

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