Есть ли границы роста? Федеральный эксперт оценила рынок фитнес-услуг в Барнауле

Как отметила президент АОФИ Киселева, в город заходят все новые и новые игроки

13 ноября 2024, 08:30, ИА Амител

Президент АОФИ Ольга Киселева / Фото: t.me/businessfm_brn

В Барнауле прошел большой форум, посвященный проблемам и развитию индустрии фитнеса. В формате открытого диалога участники обсудили самое актуальное, в том числе заход на местный рынок федеральных игроков, перспективы развития отрасли в крае и работу фитнес-центров в формате подписки на услуги. Радиостанция Business FM Барнаул встретилась с федеральным спикером мероприятия – президентом Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольгой Киселевой.

Она рассказала, как обстоят дела на рынке Барнаула, какие у него имеются проблемы и каковы перспективы развития в обозримом будущем.

"Отрасль мало общается между собой"

По словам Киселевой, она приехала в Барнаул ради налаживания контактов и взаимодействия между участниками отрасли.

"Возможность коммуникации и взаимодействия не просто обогащает, хотя стороны опытом обмениваются. Более важно еще и сформировать общую отраслевую позицию в бизнесе", – сказала она.

Киселева также считает важным развитие информирования клиентов. В такой ситуации люди, "которые на диване интересовались физкультурой", начинают заниматься ею в целом, а после уже приходят в фитнес-клубы.

Короткие форматы возвращаются

Этой осенью стало известно, что в Барнаул заходит федеральная сеть фитнес-клубов DDX Fitness. Руководитель компании Иван Ситников в ходе форума поделился необычной статистикой: по его словам, почти половина их новых клиентов никогда не ходила в спортзалы. Киселева объяснила, откуда берется такой приток новичков и будет ли это характерно в том числе для Барнаула.

"Модель DDX – это фитнес по подписке. Это безакцептное помесячное списание у человека с расчетного счета очень маленькой, комфортной, незаметной для семейного бюджета суммы. Порог входа в такой фитнес очень низкий – человеку очень просто решиться на такую сумму. Потому что одно дело – заплатить одномоментно 30 000 рублей в год, другое – 1600 рублей в месяц", – сказала президент ассоциации.

При этом первые фитнес-клубы Барнаула тоже работали в формате дешевых абонементов на месяц. С приходом премиум-сегмента можно было приобрести карту только на более длинный срок. Как отмечает Киселева, возвращение к коротким форматам уже стало мировым трендом. В частности, в Европе и США активно используют рекуррентные платежи.

"Если сравнивать месячные абонементы и нынешнюю рекуррентную модель, ее разница в администрировании очень серьезная. Одно дело – ты продаешь помесячные абонементы, и у клиента возникает дебиторская задолженность: не пришел человек, не продлился, отвалился – администраторы должны звонить, спрашивать, что происходит. Это требует времени, человеческих ресурсов и их оплаты. А в рекуррентной модели – автоматическое списание. И в этом инновационность и простота использования для бизнеса такого подхода", – отметила Киселева.

При этом Киселева отметила, что не все так радужно. Большая часть предпринимателей "взяла попкорн и смотрит", что произойдет с компаниями, которые решили ввести "подписки". При этом перейти из авансовой модели в помесячную сложно: возникнет сильный кассовый разрыв.

"С другой стороны, АОФИ (Ассоциация операторов фитнес-индустрии России. – Прим. ред.) проводит много мероприятий по стране, и мы видим, что часть сетей вошла в эту воду, увидели, что при хорошем администрировании и сильном маркетинге кассовый разрыв достаточно небольшой. Его можно перекрыть в один месяц. И они тоже двигаются в сторону рекуррентов", – сказала Киселева.

При этом сама модель не нова и ее тестировали до 2020 года некоторые компании – пока россияне не столкнулись с коронавирусом. Тогда для потребителей подобная модель была значительно выгоднее.

"В модели по подписке клиент захотел – зашел, передумал – вышел, потом опять зашел. У потребителя в этой ситуации минимум рисков заморозить или не вернуть свои деньги. Но для бизнеса, на самом деле, это минус. У нас закон о защите прав потребителя такой, что потребитель всегда защищен, а в некоторых западных странах ты не сможешь выйти из договора, не заплатив вперед за два-три месяца", – объяснила Киселева.

Барнаульский рынок растет

Фитнес-рынок Барнаула продолжает показывать активный рост. Еще в январе 2023 года он составил 39% к январю 2022-го, и тенденция сохраняется. Сегодня краевая столица занимает 29-е место по обороту фитнес-услуг по всей стране. И, несмотря на то, что в отрасль заходят все новые и новые игроки, развиваться есть куда.

"У нас фитнесом сейчас занимается 4,65% населения страны. Средняя цифра по Европе – от 15 до 20%. В Нью-Йорке 37% занимаются. Юго-Восточная Азия и Китай – до 10%. То есть у нас емкость рынка огромная. Почему руководитель DDX Fitness Ситников говорил о том, что не видит границ роста? Да, темпы немножко упадут, но еще 15 лет рынок будет расти. С такой точки зрения это условный клондайк. Не высокомаржинальный, но устойчивый", – сказала она.

При этом регулирование отрасли, по ожиданиям Киселевой, будет ужесточаться. Государство движется в сторону серьезного регулирования бизнеса, а потому ему нужно приближаться к исполнению законов. По мнению президента ассоциации, чем быстрее ее коллеги "причешут" бизнес, тем меньше шансов встретиться с "неожиданностями".

Киселева добавила, что урегулировать вопросы с законом проще, если фитнес-клубы объединятся и будут вместе транслировать свою позицию. И алтайский фитнес-форум – это еще один шаг на пути к объединению.