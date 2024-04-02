ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей России из-за цен на яйца
Ведомство выясняет, заключались ли антиконкурентные соглашения между ретейлерами
02 апреля 2024, 17:19, ИА Амител
Федеральная антимонопольная служба начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
Сегодня сотрудники провели выездные проверки торговых сетей "Перекресток", "Магнит", "Дикси", "Пятерочка", "Лента", "О"Кей", "Метро", "Ашан" и прочих. Ведомство выясняет, заключались ли антиконкурентные соглашения между ретейлерами. В частности, проверяются цены на яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах.
Напомним, что в 2023 году цены на куриные яйца выросли на 61,35%. В ситуацию пришлось вмешаться президенту России Владимиру Путину. Он объяснил, что спрос на яйца вырос, тогда как производство осталось на прежнем уровне. Власти не сориентировались в ситуации и вовремя не открыли импорт продукта в Россию. В результате на конец марта яйца подешевели на 4,68%.
08:06:22 03-04-2024
Я давно подозревал что причина несметных богатств-яйца), один фаберже чего стоит)
10:56:53 03-04-2024
Юмористы, причем тут ФАС??? "Политика партии"!
11:16:27 03-04-2024
Ну и проверят, потом отчитаются, что все нормально, работу провели.