ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей России из-за цен на яйца

Ведомство выясняет, заключались ли антиконкурентные соглашения между ретейлерами

02 апреля 2024, 17:19, ИА Амител

Куриные яйца / Фото: unsplash.com

Федеральная антимонопольная служба начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Сегодня сотрудники провели выездные проверки торговых сетей "Перекресток", "Магнит", "Дикси", "Пятерочка", "Лента", "О"Кей", "Метро", "Ашан" и прочих. Ведомство выясняет, заключались ли антиконкурентные соглашения между ретейлерами. В частности, проверяются цены на яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах.

Напомним, что в 2023 году цены на куриные яйца выросли на 61,35%. В ситуацию пришлось вмешаться президенту России Владимиру Путину. Он объяснил, что спрос на яйца вырос, тогда как производство осталось на прежнем уровне. Власти не сориентировались в ситуации и вовремя не открыли импорт продукта в Россию. В результате на конец марта яйца подешевели на 4,68%.