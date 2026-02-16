В Алтайском крае назвали сферы с самыми высокими зарплатами в начале года

Аналитики отмечают заметный рост зарплатных предложений в ряде профессиональных областей

16 февраля 2026, 20:36, ИА Амител

В начале 2026 года медианная предлагаемая заработная плата в вакансиях Алтайского края составила 63,1 тыс. рублей, что на 4,3 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Такие данные приводят эксперты hh.ru, проанализировавшие рынок труда региона.

Самые высокие зарплатные предложения работодатели в Алтайском крае готовы делать в транспортно-логистической сфере — медиана здесь достигает 112,9 тыс. рублей. На втором месте находятся специалисты высшего и среднего менеджмента, которым предлагают в среднем 102,6 тыс. рублей. Выше среднерыночного уровня также оцениваются вакансии в сельском хозяйстве (96,8 тыс. рублей), строительстве и недвижимости (95,9 тыс. рублей), автомобильном бизнесе (90 тыс. рублей), среди рабочего персонала (84,3 тыс. рублей), в производстве и сервисном обслуживании (79,9 тыс. рублей), добыче сырья (77 тыс. рублей), закупках (72,6 тыс. рублей) и юриспруденции (63,3 тыс. рублей).

Ниже медианы по региону остаются зарплатные предложения в туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе, где в среднем предлагают 45,8 тыс. рублей. Также в числе наименее оплачиваемых сфер — розничная торговля (47,1 тыс. рублей), наука и образование (47,2 тыс. рублей), спортивные клубы, фитнес и салоны красоты (49,7 тыс. рублей).

При этом аналитики отмечают заметный рост зарплатных предложений в ряде профессиональных областей по сравнению с прошлым годом. Наибольшая динамика зафиксирована в строительстве и недвижимости, где предложения выросли на 33%, до 95,9 тыс. рублей. Существенный рост также показали вакансии для юристов (+27%, до 63,3 тыс. рублей), специалистов в сфере финансов и бухгалтерии (+26%, до 63,1 тыс. рублей), науки и образования (+23%, до 47,2 тыс. рублей), а также производства и сервисного обслуживания (+22%, до 80 тыс. рублей).