Франк поздравил сотрудников пожарной охраны с профессиональным праздником

Мэр Барнаула пожелал огнеборцам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов

30 апреля 2024, 08:27, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: barnaul.org

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил сотрудников и ветеранов пожарной охраны с профессиональным праздником. Поздравление опубликовала мэрия.

"Уважаемые огнеборцы, дорогие ветераны пожарной охраны! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этом году отмечается значимая дата – 375-летие пожарной охраны. История пожарного дела наполнена примерами отваги и самоотверженности, ведь борьба с огненной стихией – дело мужественных и смелых людей. Профессия пожарного требует высочайшего мастерства, особой физической подготовки.

Барнаульские пожарные снискали глубокое уважение земляков. На ваши плечи возложен широкий спектр задач, но главная из них – спасение жизни. Мы искренне гордимся вами. Знаем, что в любое время вы придете на помощь.

Особые слова признательности – ветеранам пожарной охраны. Во многом благодаря вам опыт и профессионализм барнаульских пожарных являются надежным заслоном на пути огня.

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов в вашем благородном деле!"

День пожарной охраны России отмечается ежегодно 30 апреля. Этот профессиональный праздник учрежден в честь подписания царем Алексеем Михайловичем документа под названием "Наказ о Градском благочинии", который в 1649 году ввел в Москве постоянное дежурство пожарных дозоров. С тех пор прошло 375 лет, и сегодня пожарная охрана играет важную роль в обеспечении безопасности населения и территорий.