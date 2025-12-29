"Индекс Деда Мороза": средняя цена поздравления превысила 3,5 тыс. рублей

Дороже всего вызов зимнего волшебника стоит в Москве

29 декабря 2025, 13:41, ИА Амител

Дед Мороз / Фото из архива amic.ru

Средняя стоимость вызова Деда Мороза и Снегурочки в России в 2025 году выросла на 14% и составляет 3567 рублей, сообщает РБК.

"Индекс Деда Мороза" подсчитали аналитики от Т-Банка на основе анализа тысяч объявлений на сайтах "Авито", "Профи" и "Юла". Дороже всего праздничное волшебство стоит в Москве (4360 руб.), а максимальный рост цен отмечен в Красноярске (+20%).

В топ-5 самых дорогих городов также вошли Краснодар (4048 руб.), Санкт-Петербург (3662 руб.), Екатеринбург (3647 руб.) и Ростов-на-Дону (3645 руб.). Наиболее доступной эта услуга остается в Волгограде (2291 руб.).

Прогноз на следующий год также предсказывает подорожание: по данным AI-сервиса ETNA, в декабре 2026 года индекс может вырасти еще на 9% и составит 3888 рублей.

Предновогодние обращения людей к Деду Морозу даже взрослыми людьми помогают снять накопившееся за год напряжение и вовсе не отменяют веру в Бога и не конфликтуют с христианскими ценностями. Так считает социальный психолог, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Наиля Бирарова.