Ученые рассказали о магнитных бурях в январе

Возмущения ожидаются в конце месяца

29 декабря 2025, 15:00, ИА Амител

Космос / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

На портале лаборатории солнечной астрономии появилась информация о геомагнитной обстановке на январь. По информации ученых, в первые десять дней января колебаний магнитного поля не предвидится.

Небольшие возмущения магнитосферы вероятны 9 января, это состояние оценивается как незначительное. Более ощутимое влияние на здоровье метеочувствительных людей ожидается ближе к концу месяца. Согласно прогнозам, 20, 26 и 27 января 2026 года Россия окажется под воздействием как минимум трех магнитных бурь. В периоды повышенной солнечной активности следует особенно внимательно следить за состоянием здоровья тем, кто страдает от заболеваний сердца и сосудов.