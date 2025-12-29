Российским учителям разослали методичку по общению с хулиганами

В ней расписано несколько пунктов, которые нужно соблюдать при общении с агрессивными детьми

Школьный учитель / Фото из архива amic.ru

Для педагогов по всей России подготовлена детальная памятка по взаимодействию с учащимися, проявляющими агрессию. Как сообщает РБК, Министерство просвещения РФ утвердило алгоритм из пяти шагов для управления конфликтными ситуациями, предназначенный для администрации учебных заведений.

В соответствии с регламентом, каждый этап урегулирования конфликта имеет временной интервал от одного до трех дней. Изначально информация о конфликте передается руководителю образовательной организации, после чего определяются ответственные лица. На втором этапе проводится выяснение обстоятельств инцидента и выявление виновных.

Если разрешение конфликта на этом этапе не представляется возможным, директорам школ или колледжей рекомендуется обратиться в комиссию по урегулированию разногласий между участниками образовательного процесса, действующую при учебном заведении. На заключительном этапе комиссия анализирует все собранные данные и формулирует письменное заключение.