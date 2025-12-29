В Барнауле с грандиозным концертом выступит "король поп-музыки" Филипп Киркоров
Певец подарит зрителям бесценное ощущение счастья и настоящую магию творчества
29 декабря 2025, 14:12, ИА Амител
В барнаульской "Титов-Арене" 21 марта 2026 года выступит "король поп-музыки" Филипп Киркоров. В программе – грандиозная сценография, завораживающие спецэффекты, множество ярких костюмов и неповторимых образов.
«Каждый концерт Филиппа Киркорова по-своему уникальный, словно путешествие в прошлое, возвращение к самым теплым воспоминаниям: первой любви, романтичным признаниям и беззаботной юности. Это не просто концерт – это теплая встреча с искренними эмоциями и артистом, чей талант и преданность своему стилю и зрителю остаются неподвластными времени», – говорится в анонсе.
В программе будут как культовые песни, которые знают и любят все: "Зайка моя", "Снег", "Жестокая любовь", "Я за тебя умру", "Единственная моя", "Атлантида", так и многие другие.
14:53:28 29-12-2025
Билетики до 25т.р дорогой Король
16:37:44 29-12-2025
Гость (14:53:28 29-12-2025) Билетики до 25т.р дорогой Король... Это для тех кто купит. Кому на него тьфу - даже не заметят таких цен.
15:04:46 29-12-2025
Неужели кто то пойдет? И вопрос даже не в цене билета. Он кому то еще интересен?
15:23:28 29-12-2025
Гость (15:04:46 29-12-2025) Неужели кто то пойдет? И вопрос даже не в цене билета. Он ко...
Розовая кофточка, ну-ка встала и вышла отсюда
21:46:46 29-12-2025
Гость (15:04:46 29-12-2025) Неужели кто то пойдет? И вопрос даже не в цене билета. Он ко... Король поп...
15:05:06 29-12-2025
А что всего лишь король? Император всея земли, отец буре рождённый, все держатель музыки всех поп.
15:14:52 29-12-2025
самое нелепое что побегут волосы назад.
из новостей про безопасные счета я понял. что богатеньких буратинок много
15:16:11 29-12-2025
Румын уже приезжал как то в морозы
Ему тут фуры с барахлом отогревали.
А Филя не расчитался и свалил
15:20:41 29-12-2025
А вдруг его будут ждать, а он не в ту дверь зайдет?
15:25:27 29-12-2025
Приедет лабух фанерный! Полная лажа!
15:34:34 29-12-2025
Билет во Дворец спорта в 70-80-ые годы стоил 1.5 и 2.5 руб. Цены увеличились в 300 раз. Концерт должен стоить 450-750 рублей в пересчете на наше время. Правда у Филиппа нахлебников много вот и такая цена.
15:50:42 29-12-2025
Гость (15:34:34 29-12-2025) Билет во Дворец спорта в 70-80-ые годы стоил 1.5 и 2.5 руб. Цены увеличились в 300 раз. ... Ты деноминацию забыл учесть. 25 тысяч нонешних рублей, с учётом деноминации это 25 000 000 тех старых рубликов. В миллион раз обделались.
16:36:53 29-12-2025
король поп-музыки- это Майкл Джексон, как не крути.
17:41:23 29-12-2025
Кто такой Кир Коров? Это какое-то розовое чудо в перьях?
18:19:03 29-12-2025
это не поп король....это король поп.
21:23:17 29-12-2025
Долина когда приедет?
22:13:17 29-12-2025
Он приедет вместо Долиной, в её защиту, самый главный защитник.
00:58:55 30-12-2025
Главное - фуры с его реквизитом не отогревать без предоплаты