В Барнауле с грандиозным концертом выступит "король поп-музыки" Филипп Киркоров

Певец подарит зрителям бесценное ощущение счастья и настоящую магию творчества

29 декабря 2025, 14:12, ИА Амител

В барнаульской "Титов-Арене" 21 марта 2026 года выступит "король поп-музыки" Филипп Киркоров. В программе – грандиозная сценография, завораживающие спецэффекты, множество ярких костюмов и неповторимых образов.

«Каждый концерт Филиппа Киркорова по-своему уникальный, словно путешествие в прошлое, возвращение к самым теплым воспоминаниям: первой любви, романтичным признаниям и беззаботной юности. Это не просто концерт – это теплая встреча с искренними эмоциями и артистом, чей талант и преданность своему стилю и зрителю остаются неподвластными времени», – говорится в анонсе.

В программе будут как культовые песни, которые знают и любят все: "Зайка моя", "Снег", "Жестокая любовь", "Я за тебя умру", "Единственная моя", "Атлантида", так и многие другие.

Комментарии 18

Avatar Picture
Гость

14:53:28 29-12-2025

Билетики до 25т.р дорогой Король

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:37:44 29-12-2025

Гость (14:53:28 29-12-2025) Билетики до 25т.р дорогой Король... Это для тех кто купит. Кому на него тьфу - даже не заметят таких цен.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:04:46 29-12-2025

Неужели кто то пойдет? И вопрос даже не в цене билета. Он кому то еще интересен?

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:23:28 29-12-2025

Гость (15:04:46 29-12-2025) Неужели кто то пойдет? И вопрос даже не в цене билета. Он ко...
Розовая кофточка, ну-ка встала и вышла отсюда

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:46:46 29-12-2025

Гость (15:04:46 29-12-2025) Неужели кто то пойдет? И вопрос даже не в цене билета. Он ко... Король поп...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:05:06 29-12-2025

А что всего лишь король? Император всея земли, отец буре рождённый, все держатель музыки всех поп.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:14:52 29-12-2025

самое нелепое что побегут волосы назад.
из новостей про безопасные счета я понял. что богатеньких буратинок много

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:16:11 29-12-2025

Румын уже приезжал как то в морозы
Ему тут фуры с барахлом отогревали.
А Филя не расчитался и свалил

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:20:41 29-12-2025

А вдруг его будут ждать, а он не в ту дверь зайдет?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:25:27 29-12-2025

Приедет лабух фанерный! Полная лажа!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:34:34 29-12-2025

Билет во Дворец спорта в 70-80-ые годы стоил 1.5 и 2.5 руб. Цены увеличились в 300 раз. Концерт должен стоить 450-750 рублей в пересчете на наше время. Правда у Филиппа нахлебников много вот и такая цена.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:50:42 29-12-2025

Гость (15:34:34 29-12-2025) Билет во Дворец спорта в 70-80-ые годы стоил 1.5 и 2.5 руб. Цены увеличились в 300 раз. ... Ты деноминацию забыл учесть. 25 тысяч нонешних рублей, с учётом деноминации это 25 000 000 тех старых рубликов. В миллион раз обделались.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

16:36:53 29-12-2025

король поп-музыки- это Майкл Джексон, как не крути.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:41:23 29-12-2025

Кто такой Кир Коров? Это какое-то розовое чудо в перьях?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:19:03 29-12-2025

это не поп король....это король поп.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:23:17 29-12-2025

Долина когда приедет?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:13:17 29-12-2025

Он приедет вместо Долиной, в её защиту, самый главный защитник.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:58:55 30-12-2025

Главное - фуры с его реквизитом не отогревать без предоплаты

  -1 Нравится
Ответить
