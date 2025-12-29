В Барнауле с грандиозным концертом выступит "король поп-музыки" Филипп Киркоров

Певец подарит зрителям бесценное ощущение счастья и настоящую магию творчества

29 декабря 2025, 14:12, ИА Амител

В барнаульской "Титов-Арене" 21 марта 2026 года выступит "король поп-музыки" Филипп Киркоров. В программе – грандиозная сценография, завораживающие спецэффекты, множество ярких костюмов и неповторимых образов.

«Каждый концерт Филиппа Киркорова по-своему уникальный, словно путешествие в прошлое, возвращение к самым теплым воспоминаниям: первой любви, романтичным признаниям и беззаботной юности. Это не просто концерт – это теплая встреча с искренними эмоциями и артистом, чей талант и преданность своему стилю и зрителю остаются неподвластными времени», – говорится в анонсе.

В программе будут как культовые песни, которые знают и любят все: "Зайка моя", "Снег", "Жестокая любовь", "Я за тебя умру", "Единственная моя", "Атлантида", так и многие другие.