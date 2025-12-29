На аграрный университет в Барнауле намотали более километра светящегося "дюралайта"

Около 600 метров светодиодной ленты разместили только на главном корпусе

29 декабря 2025, 13:30, ИА Амител

АГАУ украсили к празднику / Фото: altairegion22.ru

Для украшения зданий Алтайского государственного аграрного университета в Барнауле в этом году использовали более километра светодиодной ленты, сообщает официальный сайт правительства региона.

Здание и сквер главного корпуса АГАУ, расположенного на Красноармейском проспекте, украсили гирляндами и светоконструкциями. Подсветка фасада была полностью переработана: восемь полуколонн теперь светятся по всей высоте, загорелись лампочки и над входной аркой.

«Для украшения главного корпуса в этом году закуплено больше 600 метров специальной светодиодной ленты "дюралайт"», – уточнил проректор по административно-хозяйственной работе АГАУ Александр Комаров.

Праздничное освещение впервые появилось на корпусе факультета ветеринарной медицины, корпусе 7Б и корпусе экономического факультета. Всего для оформления университета в этом сезоне использовали свыше 1000 метров светящихся гирлянд.

В пятницу, 26 декабря, на площади Свободы состоялось торжественное открытие главной елки. Вокруг ели развернулся целый световой городок с объемными цифрами "2026", световыми качелями, интерактивными колоннами, фигурами Деда Мороза и Снегурочки, зимней горкой и ярмарочными павильонами.