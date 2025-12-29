Период охлаждения для борьбы со "схемой Долиной" может затронуть автомобили и землю

Механизм временного размещения денег на специальном депозите без участия посредников позволит минимизировать возможность оспаривания сделок

В Государственной Думе обсуждают возможность распространить механизм "периода охлаждения" на сделки купли‑продажи автомобилей – для защиты от мошеннической "схемы Долиной". Об этом сообщил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова приводит газета "Известия".

По словам парламентария, мера коснется сделок с участием как физических, так и юридических лиц. Суть предлагаемого механизма – во временном размещении денежных средств на специальном депозите без участия посредников.

Как пояснил Аксаков, такая мера позволит существенно снизить риски оспаривания сделок. Депутат также добавил, что в перспективе аналогичный подход можно было бы распространить и на другие крупные объекты – например, на земельные участки.

Предпосылкой к обсуждению стала активизация "схемы Долиной" на рынке автомобилей в конце ноября 2025 года: участники рынка зафиксировали волну расторжений договоров купли‑продажи транспортных средств по аналогии с резонансным делом артистки Ларисы Долиной.

В таких случаях пенсионеры оспаривают сделки, утверждая, что действовали под влиянием мошенников. При таком развитии событий конечный покупатель рискует остаться не только без приобретенного автомобиля, но и без вложенных в покупку денежных средств, отмечают аналитики.

