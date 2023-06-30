Глава Барнаула назвал дату "интересного и красивого" Дня города - 2023
Главной темой празднования станет слоган "Барнаул - город умных, талантливых и сильных людей"
30 июня 2023, 10:44, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил подготовку к празднованию 293-й годовщины со дня образования города, сообщили в мэрии.
Франк отметил, что предварительная дата празднования Дня города – суббота, 2 сентября.
Главной темой станет слоган "Барнаул – город умных, талантливых и сильных людей".
"День города – один из значимых и особо любимых барнаульцами праздников. Главная задача – сделать празднование красивым, интересным, запоминающимся и безопасным", – подчеркнул Франк.
Все мероприятия разделят по направлениям – различные достижения, творчество, герои СВО и не только.
Основой праздничного оформления города станут портреты барнаульцев с описанием их достижений.
10:58:54 30-06-2023
Интересно сколько нас кто считает что не нужен городу день города ! Мы хотим хороший транспорт , вместительный и с кондиционером , с нормальным и постоянным интервалом движения. Хотим элементарно чтобы город был чистым и красивым , не с разрушающимися зданиями на пр. Ленина и пр. Строителей , и т.д. Вот когда в нашем городе будет все хорошо , тогда можно будет праздновать день города
11:52:46 30-06-2023
Евгения (10:58:54 30-06-2023) Интересно сколько нас кто считает что не нужен городу день г... можно без кондея, но вместительный
17:07:35 30-06-2023
Евгения (10:58:54 30-06-2023) Интересно сколько нас кто считает что не нужен городу день г... в 41-х автобусах (они хотя бы не кладут болт на интервалы движения!) есть кондиционеры. их кто-то когда-то включает? наверное, первый месяц после обновления парка покатались и всё. в жару выключен. ладно мы прокатились 20 минут и протёрлись салфетками. а шофёру каково крутить весь день баранку по 12-14 часов? себя не жалко?
17:05:58 30-06-2023
Евгения (10:58:54 30-06-2023) Интересно сколько нас кто считает что не нужен городу день г... не нужен городу день города — правильно, селу нужен день села!