Глава Барнаула назвал дату "интересного и красивого" Дня города - 2023

Главной темой празднования станет слоган "Барнаул - город умных, талантливых и сильных людей"

30 июня 2023, 10:44, ИА Амител

День города в Барнауле / Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил подготовку к празднованию 293-й годовщины со дня образования города, сообщили в мэрии.

Франк отметил, что предварительная дата празднования Дня города – суббота, 2 сентября.

Главной темой станет слоган "Барнаул – город умных, талантливых и сильных людей".

"День города – один из значимых и особо любимых барнаульцами праздников. Главная задача – сделать празднование красивым, интересным, запоминающимся и безопасным", – подчеркнул Франк.

Все мероприятия разделят по направлениям – различные достижения, творчество, герои СВО и не только.

Основой праздничного оформления города станут портреты барнаульцев с описанием их достижений.