НОВОСТИПроисшествия

Глава СК РФ контролирует ситуацию с нападением на медсестру в Барнауле

Он поручил представить ему доклад о результатах проверки

06 декабря 2023, 21:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался историей с избиением медсестры в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин поручил представить ему доклад о результатах проверки по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что 72-летний пациент напал на сотрудницу одной из барнаульских больниц. Девушка рассказала, что 2 октября он сначала начал душить ее, затем выдергивал волосы и повалил на землю. 

По словам пострадавшей, она обратилась в полицию, но ей сказали, что нанесено "недостаточно побоев". 

Следователи организовали процессуальную проверку после сообщений о случившемся. 

Барнаул Происшествия

Комментарии 7

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Гость

22:57:50 06-12-2023

А сколько достаточно?

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Гость

07:24:44 07-12-2023

нанесено "недостаточно побоев" --- то есть немного повалять и подергать волосы это в рамках закона. Полезная информация

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Гость

07:28:28 07-12-2023

А если бы ее муж пришел и сломал напавшему челюсть, точно сел бы

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Гость

11:15:51 07-12-2023

Побои и перелом челюсти в разных весовых категориях.(

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Гость

11:16:40 07-12-2023

А больному написали "в неадекватном состоянии был, за свои действия не отвечал".

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Гость

11:24:38 07-12-2023

Гость (11:16:40 07-12-2023) А больному написали "в неадекватном состоянии был, за свои д... В этом случае изоляция и принудительное лечение

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Гость

11:48:20 07-12-2023

мне тоже в полиции сказали, что вас ударили не сильно, вы упали на мягкий снег, синяков и ушибов нет, а то что вы морально пострадали их не касается, идите с богом,не мешайте работать.

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