Глава СК РФ контролирует ситуацию с нападением на медсестру в Барнауле
Он поручил представить ему доклад о результатах проверки
06 декабря 2023, 21:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался историей с избиением медсестры в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Бастрыкин поручил представить ему доклад о результатах проверки по факту случившегося.
Ранее сообщалось, что 72-летний пациент напал на сотрудницу одной из барнаульских больниц. Девушка рассказала, что 2 октября он сначала начал душить ее, затем выдергивал волосы и повалил на землю.
По словам пострадавшей, она обратилась в полицию, но ей сказали, что нанесено "недостаточно побоев".
Следователи организовали процессуальную проверку после сообщений о случившемся.
22:57:50 06-12-2023
А сколько достаточно?
07:24:44 07-12-2023
нанесено "недостаточно побоев" --- то есть немного повалять и подергать волосы это в рамках закона. Полезная информация
07:28:28 07-12-2023
А если бы ее муж пришел и сломал напавшему челюсть, точно сел бы
11:15:51 07-12-2023
Побои и перелом челюсти в разных весовых категориях.(
11:16:40 07-12-2023
А больному написали "в неадекватном состоянии был, за свои действия не отвечал".
11:24:38 07-12-2023
Гость (11:16:40 07-12-2023) А больному написали "в неадекватном состоянии был, за свои д... В этом случае изоляция и принудительное лечение
11:48:20 07-12-2023
мне тоже в полиции сказали, что вас ударили не сильно, вы упали на мягкий снег, синяков и ушибов нет, а то что вы морально пострадали их не касается, идите с богом,не мешайте работать.