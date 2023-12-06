Глава СК РФ контролирует ситуацию с нападением на медсестру в Барнауле

Он поручил представить ему доклад о результатах проверки

06 декабря 2023, 21:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался историей с избиением медсестры в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин поручил представить ему доклад о результатах проверки по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что 72-летний пациент напал на сотрудницу одной из барнаульских больниц. Девушка рассказала, что 2 октября он сначала начал душить ее, затем выдергивал волосы и повалил на землю.

По словам пострадавшей, она обратилась в полицию, но ей сказали, что нанесено "недостаточно побоев".

Следователи организовали процессуальную проверку после сообщений о случившемся.