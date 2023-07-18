Историческое здание в центре Барнаула капитально отремонтируют за два года

На реконструкцию объекта на пр. Ленина, 41, краевые власти готовы потратить 16,6 млн рублей

18 июля 2023, 07:16, ИА Амител

Здание на пр. Ленина, 41 / Чкалова, 64/ Фото: 2GIS

Историческое здание 1950 года постройки на пр. Ленина, 41 / Чкалова, 64, в Барнауле реконструируют, на это краевые власти готовы потратить 16,6 млн рублей. В помещении находится Министерство культуры, управление по развитию туризма и другие государственные организации. Информация о готовящихся работах появилась на портале госзакупок.

Реконструкция будет проводиться два года, работы разделят на два этапа. Первый пройдёт в 2023 году и оценивается в 8 млн рублей. В этот период рабочие должны сделать коридоры на 2-4 этажах, провести демонтажные и общестроительные работы. К демонтажным работам относится, в частности, разбор элементов облицовки потолков, покрытий полов и их оснований, перегородок, облицовки стен и перегородок, сантехнических приборов и туалетов, демонтаж трубопроводов и радиаторов отопления, снятие дверных полотен и коробок дверных блоков, погрузка строительного мусора и его вывоз на полигоны ТБО.

Затем подрядчик сделает лестничные клетки, проведет отделку стен, обустроит лестничные марши и площадки, обновит тамбур и вывезет мусор.

Второй этап будет проводиться в 2024 году. На него планируется потратить чуть больше – 8,6 млн рублей. Рабочие продолжат ремонтировать коридоры на 2-4 этажах, установят дверь, обновят лестничные клетки и тамбур в других осях, отреставрируют кабинеты и вывезут за собой мусор.

Внутри здания будут выравнивать поверхности стен сухими смесями, грунтовать их акриловыми составами, шпаклевать, оклеивать обоями, окрашивать стеклообои, устанавливать дверные блоки, делать потолки. Рабочие продолжат монтировать внутренние трубопроводы, установят новые унитазы, умывальники, раковины, смесители и чугунные радиаторы отопления, а также обновят напольные покрытия.

Лот разместили на портале госзакупок 14 июля, заявки можно подавать до 25 июля. Подрядчик приступит к работам с момента заключения контракта и закончит первый этап работ не позднее чем через год после его подписания. Договор будет действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Напомним, что территорию у здания на пр. Ленина, 41 / Чкалова, 64, также благоустроят. За это власти Барнаула заплатят 4,3 млн рублей. Победитель аукциона озеленит пространство, сделает площадку под мусорные контейнеры, обновит асфальтобетонное покрытие дороги, смонтирует бортовые камни, установит малые архитектурные формы, отремонтирует верхние части колодцев, а также заменит на них люки и кирпичные горловины. У здания появится и новый забор с откатными воротами, их украсят двуглавыми орлами. Работы по благоустройству территории должны завершиться до 31 августа 2023 года.