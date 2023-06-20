Территорию у исторического здания в центре Барнаула благоустроят за 4,3 млн рублей

Около здания появятся ворота с двуглавыми орлами

20 июня 2023, 07:15, ИА Амител

Здание на пр. Ленина, 41 / Чкалова, 64 / Фото: 2gis.ru

Краевые власти благоустроят территорию у исторического здания 1950 года постройки на пр. Ленина, 41 / Чкалова, 64. Там находится Министерство культуры, управление по развитию туризма и другие государственные организации. На работы потратят 4,3 млн рублей, подрядчик уже найден. Информация об этом есть на сайте госзакупок.

Максимальная цена лота составляла 5,7 млн рублей. На аукцион выдвинулось пять компаний, победила та, которая предложила меньше всего. Это ООО "Мика".

Компания озеленит территорию, сделает ограждение, отмостку, пандус, организует площадку под мусорные контейнеры, обновит асфальтобетонное покрытие дороги, смонтирует бортовые камни, установит малые архитектурные формы, отремонтирует верхние части колодцев, а также заменит люки и кирпичные горловины колодцев.

В ходе работ у здания появится новый металлический забор с откатными воротами. Как ранее писал "Толк", их украсят двуглавыми орлами, которые будут посередине.

Подрядчик приступит к работам с момента подписания контракта. Закончить их он должен не позднее 31 августа 2023 года. Контракт будет действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Напомним, что в этом году отремонтируют и другой объект культурного наследия – "Дом начальника Алтайского горного округа" на пр. Ленина, 18, где располагается администрация Барнаула и гордума. В мае определился подрядчик – ООО "Алтайхимзащита". Компании за работы заплатят 33,8 млн рублей.

Подрядчик разработает архитектурные и конструктивные решения по проекту, обновит инженерные системы, установит вентиляцию и кондиционеры. Затем он смонтирует системы пожарной и охранной сигнализации, камеры видеонаблюдения и проведёт электромонтажные работы. Завершится ремонт здания к маю 2024 года.