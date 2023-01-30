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Из-за вспышки кори на дистант переводят часть студентов в Новосибирске

В вузе отметили, что необходимо подтвердить диагноз среди студентов

30 января 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Студенты Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) временно перешли на дистанционное обучение из-за вспышки кори. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

"30-31 января образовательный процесс в НГУЭУ будет осуществляться в дистанционном формате (с возможной пролонгацией)", – сказано в сообщении пресс-службы учреждения.

Представители вуза отметили, что в дальнейшем дистанционное обучение может быть продлено. В данный момент необходимо подтвердить случаи заражения среди студентов.

Студентам придётся предоставлять сертификаты о вакцинации или проходить тест на антитела.

 

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Комментарии 4

  • А что прививка от кори разве не входит в обязательное прививание по календарю прививок особенно в детстве!? Или нам чем то другим колят, а говорят что от кори!? Не понятно!..
    30 января, Гость   Ответить
  • А у нас все сознательные и последние 30 лет от вакцинации мамашки не отказывались?
    30 января, Гость   Ответить
  • Или нам чем то другим колят, а говорят что от кори!? Не понятно!.. - Что вам непонятно? У нас эпидемия дифтерии в Питере была в конце 90-х, когда пошел первый вал отказов от прививок. С тех пор стало только хуже. "Вам" "колят" чем надо, но вы же отказываетесь от прививок, и детям не ставите. Теперь кушайте, не обляпайтесь.
    30 января, Гость   Ответить
  • "Или нам чем то другим колят" --- Гость, а вы сам-то прививки вовремя делаете? Прививка не работает, если ее не делать =)
    30 января, Гость   Ответить
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