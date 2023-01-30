Из-за вспышки кори на дистант переводят часть студентов в Новосибирске

В вузе отметили, что необходимо подтвердить диагноз среди студентов

30 января 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Студенты Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) временно перешли на дистанционное обучение из-за вспышки кори. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

"30-31 января образовательный процесс в НГУЭУ будет осуществляться в дистанционном формате (с возможной пролонгацией)", – сказано в сообщении пресс-службы учреждения.

Представители вуза отметили, что в дальнейшем дистанционное обучение может быть продлено. В данный момент необходимо подтвердить случаи заражения среди студентов.

Студентам придётся предоставлять сертификаты о вакцинации или проходить тест на антитела.