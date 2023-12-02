Известные футболисты проведут мастер-класс для алтайских школьников

Его участниками станут более 600 ребят

02 декабря 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Известные российские футболисты проведут мастер-класс для алтайских школьников в Барнауле, сообщает "Алтайский спорт".

Проект "Футбол в школе" реализует Российский футбольный союз. Он направлен на привлечение детей и подростков к самой популярной игре в мире. В рамках мероприятия пройдет "Урок футбола". Ожидается, что его участниками станут более 600 школьников со всего Алтайского края.

Футбольный мастер-класс с детьми проведут двукратный чемпион России Руслан Пименов, чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров, бывшие игроки сборной России Дмитрий Сенников и Динияр Билялетдинов, трехкратный чемпион страны в составе московского "Спартака" Виктор Булатов.

Они отработают с детьми различные упражнения, а также сыграют в футбол. После занятия юные любители футбола смогут пообщаться с известными гостями, сделать совместные фото, а также получить автографы.

В Барнауле праздник спорта пройдет 9-10 декабря в спортивном комплексе "Темп".