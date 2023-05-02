Томенко: в Барнауле отремонтируют БСМП-2 за 50 млн рублей

К учреждению прикреплены 52 тысячи человек

02 мая 2023, 13:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле в ближайшее время начнут ремонт поликлиники Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 (БСМП-2), сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

По его словам, для этого уже выделили необходимые 50 млн рублей. К учреждению прикреплены 52 тысячи человек.

"Недавно на личном приёме ко мне обратилась представительница трудового коллектива с просьбой решить вопрос с ремонтом – зданию уже 50 лет. Обязательно проведём все работы так быстро, насколько это возможно. Проектно-сметная документация разработана", – написал глава региона в телеграм-канале.

На базе БСМП-2 работает несколько отделений и многопрофильный стационар в нескольких корпусах. За два года на улучшение условий направили больше 80 млн рублей, добавил Виктор Томенко.

Ранее глава региона рассказал, что объёмы высокотехнологичной медицинской помощи в Алтайском крае выросли в три раза.