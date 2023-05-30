"Приходится резко тормозить". Барнаулец пожаловался на коварную яму-ливнёвку в центре
Издалека её не видно, но из-за глубины яма стала настоящей ловушкой для автомобилистов — машины уже не раз в неё "влетали"
30 мая 2023, 08:01, ИА Амител
Житель Барнаула пожаловался amic.ru на ливнёвку, которая провалилась на проспекте Красноармейском. Издалека её не видно, но из-за глубины яма стала настоящей ловушкой для водителей – автомобили уже не раз в неё "влетали".
Ливнёвка находится возле ТЦ "Первомайский", при движении в сторону улицы Молодёжной. Нередко она становится причиной аварийных ситуаций – когда кто-то пытается резко её объехать слева.
"При этом движущемуся транспортному средству в средней полосе приходится резко тормозить (это если реакция хорошая у водителя)! Такая же яма здесь же, на противоположной стороне", – написал читатель.
Горожанин отметил, что вторая яма находится рядом, на перекрёстке с улицей Партизанской, в правом ряду. Он призвал помочь с решением проблемы, которая возникла на одной из центральных улиц города.
17:49:27 30-05-2023
А на Власихинской (при движении от Павловского тракта в левом ряду), интересно, починили адову яму? Там либо в пол тормозить и ловить зеваку кормой , либо направо в соседнюю полосу с опасным маневром, ну или на встречку... Иногда там знак стоит, но чаще он лежит - т.к. сбит (явно в ночи).