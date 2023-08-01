Как в Барнауле прошло открытие футбольного турнира памяти Геннадия Смертина

Значимым событием в этот день стало открытие мемориальной доски на здании, где всю жизнь прожил Геннадий Иванович Смертин

01 августа 2023, 13:00, ИА Амител





















































































































































































Открытие седьмого детского футбольного турнира памяти Геннадия Смертина / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

31 июля поклонники барнаульского футбола собрались у дома на Панфиловцев, 25, где прошло открытие мемориальной доски, посвященной Геннадию Смертину. Пришли жители дома, действующие футболисты клуба Алексея Смертина и друзья семьи. Главными гостями стала сама семья Смертиных: жена Антонина Васильевна и двое сыновей Алексей и Евгений.

"Я помню каждую тренировку. Тренер он был действительно народный, я считаю, тренер от Бога и сумасшедший фанат. Поэтому он загорелся целью воспитать своих сыновей футболистами", – вспоминает жена Геннадия Ивановича Антонина Васильевна.

Далее вечером на стадионе школы Смертина состоялась торжественная церемония открытия турнира памяти Г. И. Смертина, на котором собрались команды, участвующие в турнире и люди, причастные к развитию спорта в Алтайском крае.

"Конкурируйте, забивайте, злитесь, но прежде всего на себя, а не на партнеров. Потому что футбол – это коллективная игра. Любите то, чем вы занимаетесь", – сказал Алексей Смертин.

Открытие сопровождалось выступлением коллективом художественной гимнастики и ансамблем барабанщиц. Завершением вечера стал показ документального фильма "Папа", снятый о жизни Геннадия Ивановича.

Как это было, в нашем фоторепортаже.