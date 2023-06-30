Барнаульцев ждет насыщенная праздничная программа, которая завершится красочным фейерверком

30 июня 2023, 11:52, ИА Амител

Фото: amic.ru

Барнаул уже начинает готовиться к своему дню рождения. В этом году столице Алтайского края исполнится 293 года. В мэрии 29 июня состоялось первое организационное мероприятие по подготовке к празднику. Какие мероприятия планируются на День города и прогремит ли праздничный салют, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

Когда в 2023 году в Барнауле пройдет День города?

В 2023 году празднование Дня города запланировано на 2 сентября. Пока эта дата предварительная, сообщает пресс-служба мэрии.

Какие мероприятия запланированы на День города и где они будут проходить?

Окончательная программа еще не утверждена, но уже точно известно, что праздничные мероприятия пройдут во всех районах города и пригороде Барнаула. А центральной площадкой на День города традиционно станет площадь Сахарова. Здесь перед жителями и гостями Барнаула будут выступать творческие коллективы алтайских вузов. Также в программу включат спортивные состязания. Готовят свое выступление и ребята из Российского движения детей и молодёжи "Движение первых".

Что будет на Мало-Тобольской и что еще интересного можно будет увидеть?

На Мало-Тобольской состоится мероприятие под общим названием "Барнаул. Путешествие со вкусом". Здесь будут функционировать зоны торговли, выставки, фотозоны, детская анимация, открытые кухни для проведения кулинарных мастер-классов, питания, торговли уличной едой.

Любители спорта смогут побывать на межрегиональном турнире по смешанному единоборству ММА "Алтайское сражение – 2", который пройдет на территории рынка "Старый базар".

Состоится и фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем" – пока место его проведения не уточняется. Во время его проведения запланировано карнавальное шествие в национальных костюмах. Также будет представлена национальная деревня со стилизованными жилищами и выставкой предметов национального быта, ремесел, искусств.

А какие-то известные российские артисты приедут в Барнаул?

Пока неизвестно. Ясность по этому вопросу появится ближе к празднику. Отметим, что последние три года празднование Дня города проходило без участия представителей российской эстрады.

Праздничный фейерверк будет?

Вот с фейерверком можем сказать точно: он будет. Пройдет он на площади Сахарова. Начало запланировано на 22:00.