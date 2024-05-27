Руководство барнаульского "Динамо" объяснило, почему на стадионе не растет газон
Виновата погода
27 мая 2024, 06:30, ИА Амител
Президент футбольного клуба "Динамо-Барнаул" Алексей Минин заявил, что причина плохого газона на домашнем стадионе команды – зимние перепады температуры. В итоге старт сезона динамовцы были вынуждены провести на выезде, что повлекло за собой значительные финансовые затраты. В планах руководства клуба переложить новый газон на стадионе. На это понадобится 10-12 миллионов, если стелить натуральный газон, или 50 миллионов рублей на искусственный.
"Для нас это болезненная тема. Много лет мы весьма успешно занимаемся подготовкой газона к сезону, но в этом году нас подвели погодные условия. Зимой прошли ливни, траву приморозило. Наши сотрудники работали с утра до вечера, пытались исправить проблему – аэрация, удобрения, семена. Но на некоторых участках пророста как не было, так и нет", – заявил журналистам президент "Динамо-Барнаул" Алексей Минин.
По его словам, решить проблему можно несколькими способами. Первый – получить искусственный газон от столичной академии "Динамо" имени Льва Яшина. Однако Алтайскому краю уже выделили два поля – для СШОР Алексея Смертина и "Полимера", поэтому регион исчерпал свой ресурс. Постелить его собственными силами невозможно: газон обойдется клубу в 50 миллионов рублей. Для сравнения: бюджет динамовцев на сезон едва превышает 40 миллионов рублей.
Есть другой вариант – перестелить натуральный газон. Это обойдется клубу в 10-12 миллионов. Клуб готов потратить на это собственные деньги. Однако начать следующий сезон динамовцы вынуждены будут на выезде.
"В любом случае нам придется принимать какое-то решение. Но мы будем настаивать на искусственном покрытии. На стадионе "Динамо" сейчас играют пять команд: профессиональная, молодежка, плюс три коллектива Юношеской футбольной лиги "Сибирь". Нагрузка на поле большая и нужен искусственный газон", – заявил Алексей Минин.
Отметим, стадион "Динамо" уже много лет нуждается в реконструкции. Особенно это касается подтрибунных помещений, раздевалок и туалета. При этом несколько лет назад на стадионе полностью поменяли кресла и отремонтировали входную группу.
07:03:52 27-05-2024
раньше на стадионе работал дедушка, следил за газоном, где надо - подсевал, где нужно -рыхлил и удобрял, стриг, а как его не стало, так и газон стал хреновым
07:09:39 27-05-2024
мяч не забивается, не растет газон.
07:46:05 27-05-2024
птицы не едят газон ни семенами ни травой вранье все это !
07:57:19 27-05-2024
гость (07:46:05 27-05-2024) птицы не едят газон ни семенами ни травой вранье все это !... Естественно это распил. И у птиц этих есть Фамилия Имя и Отчество.
Уверен выберут вариант с искуственным газоном, там сумма распила больше. Закупят дешманские китайские покрытия, в пару сотен тыщ уложатся, а оставшиейся 49+ лямов на "корманные расходы"
12:30:24 27-05-2024
Гость (07:57:19 27-05-2024) Естественно это распил. И у птиц этих есть Фамилия Имя и Отч... балаболина, за слова готов ответить?
08:05:07 27-05-2024
Птиц то можно было отогнать, если семена такие вкусные?5
08:33:13 27-05-2024
Алексей, а ты смешной! Птицы поклевали...
08:45:20 27-05-2024
Так бывает, налетели поклевали и сломали игровую модель команды, ибо на траве только можно показывать феерию и умения, нет травы-нет игры)
11:34:19 27-05-2024
Вытоптать оставшуюся траву и переходить на пляжный футбол. В пляжном у нас лучше дела идут
13:46:06 27-05-2024
Во всем виноваты птицы! А накрыть после посева семян тканью типа агроволокно слабо было,,,,