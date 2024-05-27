Руководство барнаульского "Динамо" объяснило, почему на стадионе не растет газон

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27 мая 2024, 06:30, ИА Амител

Барнаульское "Динамо" / Фото: сайт клуба

Президент футбольного клуба "Динамо-Барнаул" Алексей Минин заявил, что причина плохого газона на домашнем стадионе команды – зимние перепады температуры. В итоге старт сезона динамовцы были вынуждены провести на выезде, что повлекло за собой значительные финансовые затраты. В планах руководства клуба переложить новый газон на стадионе. На это понадобится 10-12 миллионов, если стелить натуральный газон, или 50 миллионов рублей на искусственный.

"Для нас это болезненная тема. Много лет мы весьма успешно занимаемся подготовкой газона к сезону, но в этом году нас подвели погодные условия. Зимой прошли ливни, траву приморозило. Наши сотрудники работали с утра до вечера, пытались исправить проблему – аэрация, удобрения, семена. Но на некоторых участках пророста как не было, так и нет", – заявил журналистам президент "Динамо-Барнаул" Алексей Минин.

По его словам, решить проблему можно несколькими способами. Первый – получить искусственный газон от столичной академии "Динамо" имени Льва Яшина. Однако Алтайскому краю уже выделили два поля – для СШОР Алексея Смертина и "Полимера", поэтому регион исчерпал свой ресурс. Постелить его собственными силами невозможно: газон обойдется клубу в 50 миллионов рублей. Для сравнения: бюджет динамовцев на сезон едва превышает 40 миллионов рублей.

Есть другой вариант – перестелить натуральный газон. Это обойдется клубу в 10-12 миллионов. Клуб готов потратить на это собственные деньги. Однако начать следующий сезон динамовцы вынуждены будут на выезде.

"В любом случае нам придется принимать какое-то решение. Но мы будем настаивать на искусственном покрытии. На стадионе "Динамо" сейчас играют пять команд: профессиональная, молодежка, плюс три коллектива Юношеской футбольной лиги "Сибирь". Нагрузка на поле большая и нужен искусственный газон", – заявил Алексей Минин.

Отметим, стадион "Динамо" уже много лет нуждается в реконструкции. Особенно это касается подтрибунных помещений, раздевалок и туалета. При этом несколько лет назад на стадионе полностью поменяли кресла и отремонтировали входную группу.