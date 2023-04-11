Оверсайз и 90-е. Как в Барнауле прошла алтайская неделя моды

Altai Fashion Week в этом году проходила c 7 по 9 апреля. За эти дни дизайнеры показали более тридцати коллекций для женщин, мужчин и детей

11 апреля 2023, 06:50, ИА Амител













































































































































































Алтайская неделя моды – 2023

Фото: Алина Богомолова

9 апреля в "Гранд Арене" прошёл заключительный день Altai Fashion Week. С каждым годом неделя моды приобретает всё большую популярность и каждый алтайский дизайнер мечтает показать свою коллекцию на всеобщее обозрение модным фигурам Алтайского края. В этом году в показах участвовали коллекции от 30 кутюрье из Барнаула и Бийска.

Помимо одежды, на неделе моды можно было увидеть новинки в аксессуарах от известных дизайнеров. От некоторых из них была возможность приобрести кольцо или подвеску прямо во время мероприятия.

Между выходами моделей выступали популярные алтайские инфлюенсеры с мини-лекциями на разные темы: от трендов в макияже на весну 2023 года до маркетинга и бизнеса на Ozon и Wildberries.

Завершающий день модной недели закончился розыгрышем от дизайнеров для посетителей показа. Каждый, кто купил билеты, имел возможность поучаствовать и получать приятные призы: одежду, разбор гардероба, книгу от популярного дизайнера, витамины и многое другое.

Как прошёл главный показ от алтайских стилистов – в нашем фоторепортаже.