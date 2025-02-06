Крепкие сибирские морозы и густой туман надвигаются на Алтайский край
7 и 8 февраля температура воздуха в регионе опустится ниже -30 градусов
06 февраля 2025, 09:15, ИА Амител
В Алтайском крае 7 и 8 февраля ожидается резкое похолодание, туман, изморозь и гололедица. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
В пятницу, 7 февраля, температура воздуха в крае опустится до -17...-22 градусов, местами – до -28. День пройдет преимущественно без осадков, однако синоптики прогнозируют туман и изморозь местами. На дорогах возможна гололедица. Ветер будет дуть в северо-восточном направлении со скоростью 2-7 м/с.
В субботу, 8 февраля, похолодает еще сильнее: столбики термометров покажут -20...-25 градусов, местами до -32 градусов. Осадков в этот день также не ожидается, но местами регион снова может окутать туман. Гололедица на дорогах сохранится. Ветер подует северо-восточный, со скоростью 2-7 м/с.
Напомним, 6 февраля температура воздуха в Алтайском крае составит -10...-15 градусов, местами -4...-9 градусов. Преимущественно обойдется без осадков.
09:46:42 06-02-2025
вот хороший повод для злоупотребления горячительных напитков завтре!
10:32:10 06-02-2025
Какой такой Морозко? Весна скоро, Масленица!!!
10:46:44 06-02-2025
Гость (10:32:10 06-02-2025) Какой такой Морозко? Весна скоро, Масленица!!!... и это тоже повод
12:32:47 06-02-2025
"Ветер будет дуть в северо-восточном направлении" - значит, с юго-запада? тепленький? ;)
16:09:46 06-02-2025
Вам алкашам только повод дай.) "Нормальному человеку этого не надо. Просит душа-налей. Нет-пересиль себя и снова налей!"