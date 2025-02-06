Крепкие сибирские морозы и густой туман надвигаются на Алтайский край

7 и 8 февраля температура воздуха в регионе опустится ниже -30 градусов

06 февраля 2025, 09:15, ИА Амител

Морозы в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае 7 и 8 февраля ожидается резкое похолодание, туман, изморозь и гололедица. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В пятницу, 7 февраля, температура воздуха в крае опустится до -17...-22 градусов, местами – до -28. День пройдет преимущественно без осадков, однако синоптики прогнозируют туман и изморозь местами. На дорогах возможна гололедица. Ветер будет дуть в северо-восточном направлении со скоростью 2-7 м/с.

В субботу, 8 февраля, похолодает еще сильнее: столбики термометров покажут -20...-25 градусов, местами до -32 градусов. Осадков в этот день также не ожидается, но местами регион снова может окутать туман. Гололедица на дорогах сохранится. Ветер подует северо-восточный, со скоростью 2-7 м/с.

Напомним, 6 февраля температура воздуха в Алтайском крае составит -10...-15 градусов, местами -4...-9 градусов. Преимущественно обойдется без осадков.