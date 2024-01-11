Крупные пробки сковали Барнаул утром 11 января

Серьезные заторы наблюдаются в том числе в пригороде

11 января 2024, 08:00, ИА Амител

Изображение: 2ГИС

В Барнауле утром 11 января пробки достигли 9 баллов, следует из данных 2ГИС.

Движение транспорта сильно затруднено на Павловском тракте, улицах Малахова, Попова, Юрина, Матросова, Северо-Западной, Власихинской, Кутузова.

Также проблемы наблюдаются на Солнечной Поляне, Змеиногорском тракте и в поселке Пригородном.

По прогнозу, сегодня в Барнауле ожидается до -11 градусов, в начале дня пройдет небольшой снег, также может быть метель. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер подует юго-западный, 15-20 м/с.