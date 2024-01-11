Крупные пробки сковали Барнаул утром 11 января
Серьезные заторы наблюдаются в том числе в пригороде
11 января 2024, 08:00, ИА Амител
Изображение: 2ГИС
В Барнауле утром 11 января пробки достигли 9 баллов, следует из данных 2ГИС.
Движение транспорта сильно затруднено на Павловском тракте, улицах Малахова, Попова, Юрина, Матросова, Северо-Западной, Власихинской, Кутузова.
Также проблемы наблюдаются на Солнечной Поляне, Змеиногорском тракте и в поселке Пригородном.
По прогнозу, сегодня в Барнауле ожидается до -11 градусов, в начале дня пройдет небольшой снег, также может быть метель. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер подует юго-западный, 15-20 м/с.
09:25:14 11-01-2024
так в чем причина пробок? в татье тема не раскрыта. Проосто констатация факта и прогноз погоды
11:00:48 11-01-2024
87ен (09:25:14 11-01-2024) так в чем причина пробок? в татье тема не раскрыта. Проосто ... Так установи причину и озвучь. Чего свои обязанности на других перекладываешь?
11:32:09 11-01-2024
Причина заключается в переизбытке автомобилей, не соответствие дорожной инфраструктуре, прежде всего, исторического центра города. Расширение моста на Новом рынке лишь увеличивает масштабы трагедии, поскольку лишь перемещает пробки на другие участки ещё в больших размерах и числе локаций за счёт привлечения все новых автомобилистов. Основные меры, которые используют другие города, где пробок нет - это расширение общественных пространств, сужение проезжей части улиц и расширение тротуаров, где нет автомобилей, пешеходные зоны, платные парковки, бесплатные парковки в центре и проблемных местах только для резидентов, ограничения на въезд в центр и т.п. некоторые другие меры. Так сделано, например, в Казани. Легко проверить это по Дубль ГИС. Надежды на то, что ОТ один когда-то спасет лишь дезориентируют людей, поскольку нужные перемены будут достигаться десятилетиями.В результате введения ограничительных мер выигрывают все. Не хватает смелости трезво оценить ситуацию. А это зависит и от самих жителей, не только от администрации.
16:30:18 11-01-2024
Гость (11:32:09 11-01-2024) Причина заключается в переизбытке автомобилей, не соответств... Писал пешеход