"Кубок Алтая" по шахматам. Когда в 2024 году пройдет турнир и кто в нем участвует

До одного из главных спортивных событий года в регионе осталось недолго

24 апреля 2024, 08:00, ИА Амител

Турнир по шахматам "Кубок Алтая" / Фото: amic.ru

Этап детского Кубка России по шахматам и этап шахматного фестиваля "Интеллектуалы Сибири" пройдет в Барнауле с 2 по 8 мая. В турнире, который называют "Кубок Алтая", сыграют самые талантливые шахматисты Алтайского края. Рассказываем, чем он известен и где пройдет.

Где пройдет турнир?

Как сообщает региональная федерация шахмат, "Кубок Алтая" состоится с 2 по 8 мая. Чтобы принять такое большое количество шахматистов, вновь был выбран спортивный манеж Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. В прошлом году эти соревнования собрали 425 участников из 18 регионов.

Кто выступит на турнире?

В нем сыграют ребята четырех возрастных категорий: мальчики и девочки до 9, 11 и 13 лет, юноши и девушки до 15 лет.

Чем так важен этот турнир?

Для ребят из Сибирского федерального округа заработанные очки будут иметь дополнительную ценность. Дело в том, что турнир даст старт новому сезону фестиваля "Интеллектуалы Сибири". В этом году его участников ждет заманчивый приз: победители получат путевки в Высшую лигу первенства России 2025 года. Такая договоренность с Федерацией шахмат России была достигнута в конце ноября во время визита исполнительного директора Александра Ткачева в Белокуриху.

После Барнаула этапы фестиваля "Интеллектуалы Сибири" пройдут в Кызыле (14-22 июня), Абакане (22-30 июня), Кольцове (30 июня – 8 июля), Томске (8-16 июля), Омске (29 июля – 6 августа) и Новосибирске (29 сентября – 7 октября). По восемь шахматистов в каждой возрастной категории получат приглашения на финал фестиваля.

Что интересного на турнире будет помимо шахмат?

Детям и подросткам будут предложены мастер-классы по рукоделию, пешие экскурсии с посещением исторической части Барнаула, отдельная экскурсия планируется в барнаульский зоопарк. Также все желающие смогут побывать в театре драмы имени Шукшина, где в августе пройдет суперфинал чемпионата России среди мужчин и женщин.

А как заявиться на турнир?

Регистрация на "Кубок Алтая" будет открыта до 29 апреля включительно. Стоит отметить, что турнир пройдет с обсчетом и российского, и международного рейтингов.