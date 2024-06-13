Легенда Арктики. Фотопрогулка по первому в мире атомному ледоколу

Ледокол "Ленин" уже 34 года является музеем и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

13 июня 2024, 06:40, ИА Амител

Атомный ледокол "Ленин" / Фото: Екатерина Смолихина

В сердце Заполярья, в суровом портовом городе Мурманске, покоится легенда – первый в мире атомный ледокол "Ленин". Это не просто судно, а символ покорения Северного Ледовитого океана.

Его заложили в 1956 году на Адмиралтейском заводе в Ленинграде. Через три года корабль был спущен на воду. В июне 1971-го года ледокол "Ленин" был первым среди надводных судов, прошедших севернее Северной Земли. Рейс начинался в Мурманске и был закончен в Певеке. Таким образом, была подготовлена экспедиция ледокола "Арктика" на Северный полюс в 1977-м году.

Во время строительства и испытаний на борту атомохода побывало множество делегаций и представителей разных государств и стран мира, в том числе премьер-министр Великобритании Гарольд Макмиллан, вице-президент США Ричард Никсон, министры КНР. Кроме этого, в разные годы его посетили также Фидель Кастро, Юрий Гагарин и Александра Пахмутова.

Ледокол "Ленин" проработал 30 лет, и в 1989 году был выведен из эксплуатации и поставлен на вечную стоянку в Мурманске. Сейчас на ледоколе действует музей, ведутся работы по расширению экспозиции.

Интересные факты:

"Ленин" – самое большое и мощное судно в мире, построенное до 1960 года.

На момент создания он был оснащен самым передовым ядерным реактором.

За время эксплуатации корабль прошел более 650 000 морских миль и провел во льдах свыше 45 000 часов.

"Ленин" стал прототипом для создания целой серии атомных ледоколов.

В 1971 году судно награждено орденом Ленина.

Смотрите наш фоторепортаж с легендарного судна.