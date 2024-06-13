Легенда Арктики. Фотопрогулка по первому в мире атомному ледоколу
Ледокол "Ленин" уже 34 года является музеем и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
13 июня 2024, 06:40, ИА Амител
В сердце Заполярья, в суровом портовом городе Мурманске, покоится легенда – первый в мире атомный ледокол "Ленин". Это не просто судно, а символ покорения Северного Ледовитого океана.
Его заложили в 1956 году на Адмиралтейском заводе в Ленинграде. Через три года корабль был спущен на воду. В июне 1971-го года ледокол "Ленин" был первым среди надводных судов, прошедших севернее Северной Земли. Рейс начинался в Мурманске и был закончен в Певеке. Таким образом, была подготовлена экспедиция ледокола "Арктика" на Северный полюс в 1977-м году.
Во время строительства и испытаний на борту атомохода побывало множество делегаций и представителей разных государств и стран мира, в том числе премьер-министр Великобритании Гарольд Макмиллан, вице-президент США Ричард Никсон, министры КНР. Кроме этого, в разные годы его посетили также Фидель Кастро, Юрий Гагарин и Александра Пахмутова.
Ледокол "Ленин" проработал 30 лет, и в 1989 году был выведен из эксплуатации и поставлен на вечную стоянку в Мурманске. Сейчас на ледоколе действует музей, ведутся работы по расширению экспозиции.
Интересные факты:
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"Ленин" – самое большое и мощное судно в мире, построенное до 1960 года.
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На момент создания он был оснащен самым передовым ядерным реактором.
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За время эксплуатации корабль прошел более 650 000 морских миль и провел во льдах свыше 45 000 часов.
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"Ленин" стал прототипом для создания целой серии атомных ледоколов.
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В 1971 году судно награждено орденом Ленина.
Смотрите наш фоторепортаж с легендарного судна.
21:55:30 13-06-2024
«Ленин» не был на Северном полюсе никогда. Первым из надводных судов на Северном полюсе был атомный ледокол «Арктика» 17 августа 1977 года.