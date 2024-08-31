Легковушка сбила столб и перевернулась в Барнауле
ДТП случилось в районе пересечения Павловского тракта и проспекта Строителей
31 августа 2024, 11:00, ИА Амител
ДТП в Барнауле / Фото: t.me/incident22
В Барнауле легковой автомобилей сбил столб и перевернулся на крышу, сообщили очевидцы телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".
По их данным, ДТП случилось в ночь на 31 августа в районе пересечения Павловского тракта с проспектом Строителей.
"Водитель на легковом автомобиле сбил столб, а затем перевернулся на крышу", – говорится в сообщении.
Информация об обстоятельствах аварии и пострадавших уточняется.
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