Легковушка сбила столб и перевернулась в Барнауле

ДТП случилось в районе пересечения Павловского тракта и проспекта Строителей

31 августа 2024, 11:00, ИА Амител

ДТП в Барнауле / Фото: t.me/incident22

В Барнауле легковой автомобилей сбил столб и перевернулся на крышу, сообщили очевидцы телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

По их данным, ДТП случилось в ночь на 31 августа в районе пересечения Павловского тракта с проспектом Строителей.

"Водитель на легковом автомобиле сбил столб, а затем перевернулся на крышу", – говорится в сообщении.

Информация об обстоятельствах аварии и пострадавших уточняется.