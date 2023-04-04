Белорусская авиация получила ядерное оружие

Кроме того, белорусской армии передали комплекс "Искандер-М"

04 апреля 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Несколько самолётов ВВС Белоруссии переоборудовали под ядерные боеприпасы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Часть самолётов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении", – указал Шойгу на совещании с командованием Вооружённых сил.

Также белорусская армия получила комплекс "Искандер-М", который может запускать ядерные ракеты.

Шойгу пояснил, что оружие передали в ответ на повышение боевой готовности сил НАТО вблизи границ России и Белоруссии.

Напомним, Москва и Минск договорились о размещении ядерного оружия в Белоруссии. Вскоре экипажи самолётов начнут обучение. Летом закончат строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия.