Маргиналы поселились в заброшенном барнаульском доме
Бывшие жильцы считают, что это было неизбежно
07 августа 2023, 09:03, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Заброшенный аварийный дом на Советской Армии в Барнауле стал пристанищем для маргиналов. Об этом рассказали "Толку" бывшие жильцы.
Четырехэтажку расселили несколько месяцев назад, а уже сейчас в ней собираются подростки и бомжи со всей округи. Рядом с домом образовалась стихийная свалка из выброшенных предметов мебели.
Одна из бывших жительниц дома отметила, что район здесь неблагополучный, так что альтернативное заселение дома было неизбежным.
Отмечается, что работы по сносу здания оценили в 9,1 млн рублей. Подрядчик пока неизвестен.
09:12:27 07-08-2023
Я начал жизнь в трущобах городских...
10:30:22 07-08-2023
Гость (09:12:27 07-08-2023) Я начал жизнь в трущобах городских...... Да тут походу кто то кончил.
10:48:01 07-08-2023
Гость (10:30:22 07-08-2023) Да тут походу кто то кончил.... Это обычно и есть начало новой жизни
11:42:21 07-08-2023
Маргиналы, вишь ли, поселились... а раньше-то сплошь академики да космонавты с писателями и Героями Труда жили, да...
14:03:38 07-08-2023
Вовсе ведь не сложно было сделать оригинальное фото, видимо фотограф боится маргиналов.