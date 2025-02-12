Mash: тела убитых экс-мэра Самары и его жены могли растворить в кислоте

В таком случае от них могли остаться только зубы, и найти останки будет практически невозможно

12 февраля 2025, 12:00, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Тела бывшего мэра Самары и его супруги могли растворить в кислоте. Об этом сообщает Mash.

Если это действительно так, то найти останки убитых практически невозможно. Но если тела все же не растворили, обнаружить их части будет сложно. Они могут затеряться в тоннах мусора на полигоне "Преображенка", где сейчас проходят поиски. По GPS-датчикам правоохранители отследили, на каком участке разгружались мусоровозы. Останки убитых ищут около 100 человек, задействована тяжелая техника.

"Как рассказали Mash патологоанатомы, если тела растворили в кислоте, могли остаться зубы", – утончили в Telegram-канале.

Напомним, в убийстве Виктора и Натальи Тарховых обвиняют их 29-летнюю внучку Екатерину Бельскую. Когда следователи пришли к Бельской в квартиру, то нашли у нее документы и телефоны пропавших супругов. Также девушка попала на камеры наблюдения. На записях видно, как она заходит в подъезд и выходит из него с большими бочками и черными пакетами. Предполагается, что это могут быть останки жертв, которые она частями развозила по городским мусоркам.

Также, согласно данным Mash, шестилетнего сына обвиняемой все еще не забрали из детского дома. Мальчик ждет отца из Израиля. Он и дедушка ребенка прекратили общение с семьей после развода. В ближайшее время они планируют прилететь в РФ, чтобы забрать мальчика.