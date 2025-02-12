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Mash: тела убитых экс-мэра Самары и его жены могли растворить в кислоте

В таком случае от них могли остаться только зубы, и найти останки будет практически невозможно

12 февраля 2025, 12:00, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru
Следственный комитет / Фото: amic.ru

Тела бывшего мэра Самары и его супруги могли растворить в кислоте. Об этом сообщает Mash.

Если это действительно так, то найти останки убитых практически невозможно. Но если тела все же не растворили, обнаружить их части будет сложно. Они могут затеряться в тоннах мусора на полигоне "Преображенка", где сейчас проходят поиски. По GPS-датчикам правоохранители отследили, на каком участке разгружались мусоровозы. Останки убитых ищут около 100 человек, задействована тяжелая техника. 

"Как рассказали Mash патологоанатомы, если тела растворили в кислоте, могли остаться зубы", – утончили в Telegram-канале.

Напомним, в убийстве Виктора и Натальи Тарховых обвиняют их 29-летнюю внучку Екатерину Бельскую. Когда следователи пришли к Бельской в квартиру, то нашли у нее документы и телефоны пропавших супругов. Также девушка попала на камеры наблюдения. На записях видно, как она заходит в подъезд и выходит из него с большими бочками и черными пакетами. Предполагается, что это могут быть останки жертв, которые она частями развозила по городским мусоркам.

Также, согласно данным Mash, шестилетнего сына обвиняемой все еще не забрали из детского дома. Мальчик ждет отца из Израиля. Он и дедушка ребенка прекратили общение с семьей после развода. В ближайшее время они планируют прилететь в РФ, чтобы забрать мальчика.

Криминал Убийство Происшествия Россия

Комментарии 9

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Гость

12:08:00 12-02-2025

А могли и не растворить ?
С нетерпением ждём следующей версии

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Гость

12:14:57 12-02-2025

Набор штампов и глупостей. Зубы - это соединения кальция, прекрасно растворяются в кислотах.
А вообще биологические ткани растворяют в щелочах. Не зря внучка большие емкости приготовила заранее. Пусть ищут где большие объемы щелочей покупала

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Гость

13:08:14 12-02-2025

Гость (12:14:57 12-02-2025) Набор штампов и глупостей. Зубы - это соединения кальция, пр... и зачем им знать, где она покупала щелочь? Как это поможет найти тела?

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Гость

14:09:09 12-02-2025

Гость (13:08:14 12-02-2025) и зачем им знать, где она покупала щелочь? Как это поможет н... Чтобы убедиться что не найдут. В канализацию в виде киселя утекли.

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Гость

12:39:55 12-02-2025

Сколько для этого требуется кислоты?

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Гость

13:12:30 12-02-2025

Гость (12:39:55 12-02-2025) Сколько для этого требуется кислоты?... а вы с какой целью интересуетсь?

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Гость

13:46:22 12-02-2025

Неужели и емкости найти ее могут? В крайнем случае, на детектор лжи ее.

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Гость

14:27:58 12-02-2025

Ломка начнётся,расколется.

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Гость

14:55:10 12-02-2025

Зачем забивать голову всей этой воровской инфой?

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