«Больше чем в два раза». Попов рассказал, на сколько подорожало строительство больниц в 2022 году

Некоторые строящиеся медучреждения в Алтайском крае выросли в цене больше чем в два раза. Об этом в беседе с корреспондентом amic.ru рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, к такой ситуации привели подорожание стройматериалов и медицинского оборудования. В ведомстве вынуждены искать дополнительные средства, чтобы достраивать объекты по плану.

Было 8, стало 15

Попов привёл в пример фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которых в регионе ежегодно строят больше 15 штук. Например, в 2022 году планируется открыть 18.

«У меня нет сомнений, что мы их все построим. Но удорожание уже потребовало дополнительно порядка 160 млн рублей. Раньше один пункт, в зависимости от квадратуры, обходился от 8 до 10 млн рублей. В этом году стоимость строительства одного пункта доходит до 15 млн рублей», — рассказал министр.

Та же ситуация с врачебными амбулаториями. По словам Попова, вместо прежних 25-30 млн рублей постройка одного объекта теперь стоит от 38 до 42 млн рублей.

Ещё сильнее подорожали поликлиники, которые планируют построить в Камне-на-Оби и Алейске. За три года цены подскочили более чем в два раза, сообщил Попов.

«Строительство мы утверждали ещё до пандемии, в 2019-м. Тогда каждую поликлинику оценили в 700 млн рублей. Сегодня нам представляют проектные решения совсем с другими ценами. Медучреждение в Камне стоит 1,4 млрд рублей, а в Алейске — 1,7 млрд рублей. Объекты подорожали больше чем в два раза», — отметил глава Минздрава.

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Планы сдвигаются, но не срываются

При этом ни от каких планов по возведению новых медучреждений в региональном Минздраве не отказываются, подчеркнул Дмитрий Попов. И федеральное, и краевое правительства оказывают ведомству поддержку, чтобы всё было построено.

По словам министра, из-за взлетевших цен на медоборудование подорожал проект нового корпуса 14-й поликлиники, которую откроют в конце 2022 года. Федеральных средств стало не хватать, поэтому дополнительные 150 млн выделили из краевого бюджета.

«Подорожание не срывает наши планы, но сдвигает сроки. Приходится проводить повторное переосмечивание, заново заключать контракты. Всё это занимает время. Ну и, конечно, приходится искать дополнительное финансирование», — пояснил Попов.

Больнее всего рост цен ударил по строительству хирургического корпуса для центра охраны здоровья материнства и детства в Барнауле. По словам Попова, сейчас стоимость масштабного объекта составляет 5,1 млрд рублей. Хотя изначально вместе с медоборудованием проект стоил 3,8 млрд рублей.

Важнейший медицинский объект обязательно будет достроен в срок, заверил Попов.

«Деньги на строительство — 3,8 млрд рублей — уже выделены из федерального бюджета и доведены до нас. У нас нет сомнений, что задача будет выполнена. Контракт заключён и уже в этом году мы начинаем строительство. По плану в 2025-м он уже будет введён в эксплуатацию, — сообщил министр.

О подорожании строек Дмитрий Попов рассказал корреспонденту amic.ru в ходе большого интервью. Полный текст вы сможете прочитать в ближайшее время на нашем сайте.