В России создали вакцину против трёх новых вариантов коронавируса
Сила нейтрализации «омикрона» BA.5 вакциной «Спутник V» упала в десять раз
12 августа 2022, 09:55, Илья Звягинцев
Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что в России создали новую вакцину «Спутник V» против трёх новых вариантов «омикрон"-штамма коронавируса.
«Платформа создана, теперь вопрос регуляторики — не ясно, как будут проходить испытания. Если по действующим правилам, то испытания займут пять-шесть месяцев», — цитирует Гинцбурга РБК.
Специалист отметил, что сила нейтрализации «омикрона» BA.5 вакциной «Спутник V» упала в десять раз.
Гинцбург добавил, что сам он уже привился вакциной, которая защищает от «омикрон"-штамма.
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