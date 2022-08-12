В России создали вакцину против трёх новых вариантов коронавируса

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что в России создали новую вакцину «Спутник V» против трёх новых вариантов «омикрон"-штамма коронавируса.

«Платформа создана, теперь вопрос регуляторики — не ясно, как будут проходить испытания. Если по действующим правилам, то испытания займут пять-шесть месяцев», — цитирует Гинцбурга РБК.

Специалист отметил, что сила нейтрализации «омикрона» BA.5 вакциной «Спутник V» упала в десять раз.

Гинцбург добавил, что сам он уже привился вакциной, которая защищает от «омикрон"-штамма.