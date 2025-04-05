Медовый мир. Аграрии и пчеловоды в Алтайском крае заключили соглашение

Алтайские крестьяне и пчеловоды заключили перемирие после пятилетней войны

05 апреля 2025, 07:00, ИА Амител

Подписание соглашения / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пять лет на полях Алтайского края идет тихая война. С одной стороны – пчеловоды, теряющие целые пасеки. С другой – аграрии, стремящиеся защитить свой урожай. Камень преткновения – агрохимикаты, которыми обрабатывают поля, чтобы уничтожить вредителей. Однако от их воздействия массово гибнут и пчелы. Крики о помощи, взаимные обвинения и судебные иски стали печальной реальностью. Но, кажется, в этом затянувшемся конфликте наметилось потепление. 4 апреля в Барнауле Союз крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края и региональная ассоциация "Координационный совет по развитию пчеловодства" подписали соглашение о сотрудничестве.

"Говорить, что это панацея от всех бед, пока рано. Но любое большое дело начинается с малого. Мы сошлись во мнении, что пчеловодам крайне важна безопасность их работы, а аграриям – получение достойного урожая. И для достижения этих целей нам необходимо находить точки соприкосновения", – подчеркнула председатель ассоциации "Координационный совет по развитию пчеловодства по Алтайскому краю" Маргарита Прохорова.

Ее коллега с другой стороны "баррикад", председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований Никита Кожанов, также считает тему крайне значимой. По его словам, важно не только использовать современные федеральные информационные системы для контроля, но и поддерживать личные контакты с пчеловодами ради обоюдной выгоды.

"Пчеловоды и аграрии должны находиться в равных условиях. Нам нужно учиться вести переговоры. Наше хозяйство, к примеру, успешно сотрудничает с пчеловодом с 2011 года. У нас давние договоренности, и по большому счету все эти формальные оповещения нам не особо нужны – мы работаем цивилизованно. Тем не менее все требования закона по информированию через СМИ и внесению данных в информационные системы мы выполняем", – подчеркнул Кожанов.

Стоит отметить, что перед тем как поставить подписи под соглашением, участники провели оживленную панельную дискуссию по теме "Баланс интересов растениеводов и пчеловодов: миф или реальность?". В ходе обсуждения прозвучали конкретные предложения, как избежать несогласованных действий, из-за которых продолжают гибнуть пчелы во время обработок полей.

Организовали это мероприятие Союз крестьянских формирований Алтайского края, региональный координационный совет по развитию пчеловодства и радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул. Теперь остается надеяться, что подписанный документ станет не просто формальностью, а реальным шагом к долгожданному миру и сотрудничеству.