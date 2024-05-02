МИД Швейцарии назвал дату проведения мирного саммита по Украине

На мероприятие пригласили свыше 160 делегаций, в том числе из стран G7, G20, БРИКС и Евросоюза

02 мая 2024, 17:43, ИА Амител

Фото: Государственная Дума Российской Федерации

Конференция по Украине в Швейцарии пройдет с 15 по 16 июня. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на МИД страны.

В ведомстве заявили, что местом проведения саммита стал Бюргеншток. На мероприятие пригласили свыше 160 делегаций, в том числе из стран G7, G20, БРИКС и Евросоюза.

"Целью этой встречи глав государств и правительств является выработка общего понимания пути к справедливому и прочному миру на Украине. Это должно стать основой для мирного процесса", – сообщили в ведомстве.В МИД также напомнили, что Швейцария имеет давнюю традицию поощрения диалога, а обмен мнениями о пути к разрешению кризиса на Украине станет "жизненно важным мероприятием".