Правда ли Украина и Россия хотят переговоров и зачем нужен мирный саммит в Швейцарии

Последние переговоры между Россией и Украиной были еще в марте 2022 года

24 апреля 2024, 07:27, ИА Амител

Фото: Государственная Дума Российской Федерации

Политические деятели России, Украины и Запада вновь заговорили о возможности мирных переговоров. Заявление об этом сделал даже президент Украины Владимир Зеленский, который ранее отрицал любую возможность договориться с Владимиром Путиным. В июне в Швейцарии состоится конференция по ситуации на Украине, один из вопросов которой возобновление мирных переговоров. Однако Россия в ней участвовать не будет. Amic.ru собрал последние заявления по этой теме.

Что говорят в России?

Российские власти уже долгое время говорят о своей готовности к переговорам. 22 апреля в эфире Первого канала пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Россия готова к мирному решению украинского вопроса, однако это "не мирная инициатива", подчеркнул он. При этом Песков отметил, что в Кремле готовности к переговорам со стороны Украины не наблюдают.

На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 11 апреля Путин заверил, что Россия выступает за переговоры, но "не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые не имеют ничего общего с действительностью". При этом Путин тогда же выразил готовность работать с документом, принятым в результате Стамбульских соглашений.

То, что Россия готова к переговорам, подчеркнул и глава МИД РФ Сергей Лавров в недавнем интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва". Но при этом он отметил, что теперь Москва не будет "на период переговоров делать каких-либо пауз в боевых действиях". Также, указал он, в случае возобновления переговоров нужно учитывать новые реалии и вхождение в состав России новых регионов.

"Под реалиями на земле я имею в виду не только дислокацию и линию соприкосновения, но и наличие у нас новых, старых, исконных наших регионов, это все должны прекрасно понимать. То, что они этого не понимают и не готовы каких-то гипотетических компромиссов искать, это тоже абсолютно ясно. Формула Зеленского – ультиматум, никаких альтернатив и так далее", – сказал Лавров.

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Что говорят на Украине?

До сих пор в Киеве отрицали любую возможность переговоров и требовали, чтобы Россия вернулась к границам 1991 года. Однако в интервью от 17 апреля 2024 года французскому блогеру Гуго Траверу Зеленский сообщил, что Украина может возобновить переговоры по урегулированию ситуации с Россией. Украинская сторона подготовит документ "о разрешении всех вопросов, с нашим видением", отметил он. В "правильное время", со слов Зеленского, документ передадут России, чтобы обсудить его.

Президент Украины дополнил, что на конференции в Швейцарии должен быть выработан итоговый документ, который "сильные страны" должны предъявить России в качестве ультиматума.

При этом на Украине все еще действует декрет о невозможности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Что говорят на Западе?

Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер на форуме Аспенского института сообщил, что к концу 2024 году Вашингтон хочет убедить Россию пойти на мирные переговоры по Украине на условиях, которые будут выгодны для Киева, пишет Forbes.

Член бундестага Германии от правой партии "Альтернатива для Германии" Харальд Вейель в апреле 2024 года также поднял вопрос о готовности ФРГ одобрить условия России по мирным переговорам с Украиной, пишет Lenta.ru. В ответ статс-секретарь МИД Германии Томас Баггер возразил, что формат и содержание переговоров должно решать правительство Украины.

Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

А что за мирная конференция по Украине?

20-24 июня в Швейцарии пройдет так называемая "мирная конференция" по Украине в швейцарском Бюргенштоке. Приглашения получат 120 стран – среди них есть и дружественные России Китай, Индия, Бразилия и др. Представителей России на встрече не будет. Впрочем, официального предложения поучаствовать в конференции еще не получил никто, сообщают РИА Новости. Но Россия от участия в любом случае отказалась бы, заявила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью также отмечал, что Швейцария превратилась во враждебную России страну, поэтому представители России на саммит туда бы не поехали.

А что за Стамбульские соглашения?

Сразу после начала спецоперации на Украине стороны предприняли несколько попыток дипломатического урегулирования. 28 февраля делегации встретились в Гомеле, а 3 и 7 марта – в Бресте. Затем 10 марта переговоры прошли уже в Турции. А 29 марта они прошли очно в Стамбуле на уровне делегаций. Стороны выработали предварительные условия и принципы прекращения огня и мирного урегулирования.

Предполагалось, что Украина получит нейтральный статус, откажется от вступления в НАТО, от размещения иностранных войск на своей территории, от разработки ядерного оружия и будет проводить военные учения только с согласия стран-гарантов. Гарантами становились постоянные члены Совета Безопасности ООН Франция, Великобритания, США и Китай, а также Германия, Италия, Израиль, Польша, Канада и Турция. При этом Украине давались гарантии безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО (за исключением Крыма, ДНР и ЛНР).

Также Украина обещала, что не попытается решить вопрос Крыма военным путем 15 лет и проведет переговоры о его статусе с Россией.

Однако по инициативе украинской стороны переговоры сорвались. В ноябре 2023 года глава украинской делегации переговорщиков Давид Арахамия в интервью "1+1" заявил, что отказаться от переговоров посоветовал тогда еще премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который предложил "просто воевать".