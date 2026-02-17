В Госдуме обсудят закон о борьбе с искажением исторической правды

Володин назвал это частью борьбы с "гибридной войной Запада"

17 февраля 2026, 08:36, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Государственная Дума в среду, 18 февраля, приступит к рассмотрению законопроекта, который должен усилить защиту исторической правды. Об этом заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.

Документ предлагает дополнить федеральный закон новым направлением профилактики правонарушений — противодействием искажению истории и предупреждением уклонения от защиты Отечества.

«Попытки заставить забыть о том, кто на самом деле победил нацизм и остановил уничтожение в газовых камерах и лагерях смерти народов Европы, — это часть гибридной войны недружественного Запада против многонационального советского народа, который ценой своей жизни спас весь мир от фашизма. Мы этого не допустим», — заявил Володин.

По мнению спикера, новые меры позволят эффективнее пресекать деструктивную пропаганду и попытки переписать историю. Законопроект будет рассмотрен в первом чтении.