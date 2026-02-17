В Госдуме обсудят закон о борьбе с искажением исторической правды
Володин назвал это частью борьбы с "гибридной войной Запада"
17 февраля 2026, 08:36, ИА Амител
Государственная Дума в среду, 18 февраля, приступит к рассмотрению законопроекта, который должен усилить защиту исторической правды. Об этом заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.
Документ предлагает дополнить федеральный закон новым направлением профилактики правонарушений — противодействием искажению истории и предупреждением уклонения от защиты Отечества.
«Попытки заставить забыть о том, кто на самом деле победил нацизм и остановил уничтожение в газовых камерах и лагерях смерти народов Европы, — это часть гибридной войны недружественного Запада против многонационального советского народа, который ценой своей жизни спас весь мир от фашизма. Мы этого не допустим», — заявил Володин.
По мнению спикера, новые меры позволят эффективнее пресекать деструктивную пропаганду и попытки переписать историю. Законопроект будет рассмотрен в первом чтении.
08:39:06 17-02-2026
Ну наконец то он услышал ему в телеграм тысячи людей пишут, чтоб занялись внутренними проблемами страны , а не только про запад думали
09:56:43 17-02-2026
Гость (08:39:06 17-02-2026)
Не знаю сарказм это или нет, но переписывание учебников, чтобы стоять во всем белом посреди грязи, это не работа с внутренними проблемами. Это все равно, что внутри разваливающегося сарая наклеить обои с березками.
08:49:22 17-02-2026
вот сейчас обои в горницу подберут и дом совсем справный станет
08:57:51 17-02-2026
печенеги притаились
09:50:20 17-02-2026
Гость (08:57:51 17-02-2026)
Половцы затаились
09:10:02 17-02-2026
То есть теперь мавзолей не будут на день Победы закрывать трехцветными флагами,раз даже такой человек заявляет что советский народ победил фашизм под красным знаменем
09:26:27 17-02-2026
гость (09:10:02 17-02-2026) И причем тут Ленин? Победил нацизм советский народ под руководством Сталина.
09:48:25 17-02-2026
Гость (09:26:27 17-02-2026) В мавзолее Сталин тоже лежал.
10:16:24 17-02-2026
гость (09:10:02 17-02-2026) Вы не понимаете. Это другое.
09:33:23 17-02-2026
Восстанавливать историческую правду надо начинать с начала 20 века, когда банда фанатиков-марксистов свергла законную власть на Руси и 70 лет творила дичь в стране. Нужно всецело осудить их злодеяния и переписать учебники истории.
10:33:25 17-02-2026
Гость (09:33:23 17-02-2026) Ага. Осудить социальное равенство. Свободу выбора, бесплатное образование, медицину, социальные обязательства, достойную жизнь. Себя иди осуди, патриот.
10:45:53 17-02-2026
Гость (10:33:25 17-02-2026) Социальное равенство? Это когда все равны, но коммунисты на порядок ровнее остальных? Совсем тебе мозги промыли.
09:45:04 17-02-2026
А правда эта будет каждый месяц разная?.. И за неправильную правду будут сроки давать? Как мило.
09:52:38 17-02-2026
Про Польский поход Красной Армии тоже в школах будут рассказывать или это неправильная правда?
10:03:54 17-02-2026
Гость (09:52:38 17-02-2026) А и что тут какого,это разве не наша история?
10:17:24 17-02-2026
Гость (09:52:38 17-02-2026) Да да. И про расстрел Польских офицеров в Катыне поведают.
11:18:32 17-02-2026
Гость (10:17:24 17-02-2026) А какие собственно говоря проблемы? Польша всегда занимала враждебную позицию по отношению к России. Вот пиндосы двумя 60м6ами джапам два города урыли - так теперь джапы пиндосов везде целуют. Уважают только силу. Не можешь вломить и не вламливаешь когда надо - ты тряпка.
12:26:38 17-02-2026
Гость (10:17:24 17-02-2026) Тоже бы хотелось узнать,особенно откуда на месте расстрелов взялись металлические гильзы образца 1942 годо,если их(поляков)расстреляли еще летом 41 года
10:01:33 17-02-2026
Гость (09:26:27 17-02-2026) Тяжелый случай,под каким флагом воевал советский народ против фашизма и под каким флагом воевали пособники того же фашизма?
10:12:12 17-02-2026
гость (10:01:33 17-02-2026)
Ты еще спроси некоторых, какую позицию отстаивал Ленин и большевики во время Первой мировой войны )))
Ты еще спроси некоторых, какую позицию отстаивал Ленин и большевики во время Первой мировой войны )))
12:33:51 17-02-2026
Гость (10:12:12 17-02-2026) И это тоже желательно освятить как и то,кто и каким образом сверг царя и почему у власти оказались большевики
12:09:23 17-02-2026
Ну если за вами правда, то никаких законов и прочих потуг вам не нужно чтобы её защитить.
А если вы хотите своё что-то проталкивать, тогда да, аппарат подавления и насилия вам в помощь.
12:46:45 17-02-2026
Снова чего-то перепишут
13:07:50 17-02-2026
Историю России и СССР так перевернули ,что сегодня до истины дойти головы сломаеш ,одни калоши чего стоят .
13:18:30 17-02-2026
Я не верю в татаро-монгольское иго, потому что что татары, что монголы - вообще нормальные и адекватные пацаны. Я думаю это был средневековый игил.
13:54:12 17-02-2026
История всегда была и будет заложницей внутренней политики. Потому и невозможно ее в строгом смысле воспринимать как науку, не более чем чье-то мнение, основанное на избирательном наборе фактов и собственной трактовки их причин-следствий. И это нормально, если это мнение не навязывать как безусловную для всех истину.
16:03:25 17-02-2026
Историю пишут победители... В 91-ом власть захватили власовцы. Они и пишут сегодня историю.