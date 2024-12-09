Новые правила продажи недвижимости предложили в России

Средства после сделки хотят временно блокировать, чтобы мошенники не смогли их похитить

09 декабря 2024, 14:00, ИА Амител

Стройка / Фото: amic.ru

Временную блокировку средств от продажи недвижимости предложили ввести в РФ. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо зампреда комитета по строительству и ЖКХ от фракции "Единая Россия" Светланы Разворотневой.

Блокировать средства от продажи квартиры предлагают на семь дней. По словам депутатов, это нужно, чтобы проверить действительность сделки.

"Суть в том, что злоумышленники по телефону убеждают собственника недвижимости якобы участвовать в какой-то операции, чтобы помочь своими действиями ФСБ или другим силовым органам. Для этого гражданину предлагают продать принадлежащую ему жилплощадь, а деньги после этого перевести этим "сотрудникам" МВД, ФСБ и др. При этом они убеждают, что продажа делается понарошку и после сделки право собственности будет восстановлено", – пояснила "Известиям" Разворотнева.

В итоге, подчеркивает депутат, человек остается без жилья и денег за него.

По этой причине поступило предложение ввести заморозку средств от продажи недвижимости. Срок ограничений – семь дней. При этом возможности снять наличные или перечислить их у граждан не будет, однако они смогут оплачивать кредиты или коммунальные услуги.

Соответствующее письмо зампред комитета по строительству и ЖКХ направила главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.