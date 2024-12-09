Новые правила продажи недвижимости предложили в России
Средства после сделки хотят временно блокировать, чтобы мошенники не смогли их похитить
09 декабря 2024, 14:00, ИА Амител
Временную блокировку средств от продажи недвижимости предложили ввести в РФ. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо зампреда комитета по строительству и ЖКХ от фракции "Единая Россия" Светланы Разворотневой.
Блокировать средства от продажи квартиры предлагают на семь дней. По словам депутатов, это нужно, чтобы проверить действительность сделки.
"Суть в том, что злоумышленники по телефону убеждают собственника недвижимости якобы участвовать в какой-то операции, чтобы помочь своими действиями ФСБ или другим силовым органам. Для этого гражданину предлагают продать принадлежащую ему жилплощадь, а деньги после этого перевести этим "сотрудникам" МВД, ФСБ и др. При этом они убеждают, что продажа делается понарошку и после сделки право собственности будет восстановлено", – пояснила "Известиям" Разворотнева.
В итоге, подчеркивает депутат, человек остается без жилья и денег за него.
По этой причине поступило предложение ввести заморозку средств от продажи недвижимости. Срок ограничений – семь дней. При этом возможности снять наличные или перечислить их у граждан не будет, однако они смогут оплачивать кредиты или коммунальные услуги.
Соответствующее письмо зампред комитета по строительству и ЖКХ направила главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
14:20:30 09-12-2024
что только не придумают....а какая от этого польза?да никакой..
14:45:32 09-12-2024
------ (14:20:30 09-12-2024) что только не придумают....а какая от этого польза?да никако... как это ни какой. в банковской сфере, такие деньжищи, принесут прибыли игого сколько за неделю. а то глядишь где неделя , там и месяц. зачем рисковать своими деньгами, когда есть ваши?
14:52:28 09-12-2024
Хорошая идея, так надо делать и с крупными переводами.
15:14:33 09-12-2024
если человек дебил - то это надолго
15:50:13 09-12-2024
ну скажем если в эти семь дней рубль просядет вдвое то тот кто расчитывает на эти деньги например вкладывает их в покупку нового жилья просто сделка эта сорвется или денег уже не хватит
плюс банк будет крутить эти деньги семь дней получая прибыль из воздуха
15:52:47 09-12-2024
Надо чтобы покупатель и продавец встречались в регцентре, чтобы там тщательно проверяли документы обоих сторон, чтобы фотографировали покупателя и продавца. Чтобы продавцу, особенно, пожилому, тщательно разъясняли, что недвижимость переходит в собственность продавцу. Это уменьшит вероятность мошенничества на 99%.
16:36:02 09-12-2024
Отменять все потенциально опасные дистанционные сервисы, и по недвижимости, и банковские! Ничего, ножками походят, дело серьёзное. Кстати, на Западе и близко нет такого развития онлайн-сервисов, как у нас в Госуслугах и банковской сфере.
17:04:41 09-12-2024
Гость (16:36:02 09-12-2024) Отменять все потенциально опасные дистанционные сервисы, и п... Кстати, на Западе и близко нет такого развития онлайн-сервисов, как у нас в Госуслугах и банковской сфере
На Западе люди не глупее нас живут. Недавно наш бывший соотечественник из СССР Юрий, теперь из Монреаля, всё удивлялся большому количеству мошенничества, связанного с недвижимостью и банками, в частности ситуации Долиной. Он утверждает, что у них такого нет в помине. По его мнению, здесь какой-то интерес некоторых российских банков в неоднозначных схемах.
17:14:21 09-12-2024
Если человек с головой не дружит, то блокировка средств от мошенников не спасет. А люди, у которых сделки, зависят друг от друга( бывают цепочки 3-4 сделки одновременно) пострадают. Банки наживутся и неплохо, недвижимость стоит дорого, количество сделок большое. Ну почему из-за идиотов должны страдать окружающие? Берите подписку, что продавец в спец операциях МВД и ФСБ не участвует. Сейчас и так проблемы. Я недавно оплачивала вторую половину стоимости кровати , купленной в магазине. Мне Сбербанк сделку около 50 тыс руб) заблокировал, я отвечала на различные вопросы, потом мне разблокировали, но тоже не моментально, потом не прошел платеж и только через час я доплатила в магазин деньги и смогла оформить доставку. Пора переходить на наличные.