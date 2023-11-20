Мраморное мясо и каменные груши. Как представили Алтай на выставке регионов в Москве

Гости могли посидеть в лодке, пощупать зерна и полюбоваться коллекцией одежды "Село на стиле"

20 ноября 2023, 10:40, ИА Амител

Экспозиция Алтайского края на выставке-форуме "Россия" / Фото: amic.ru

Алтайский край оказался в центре внимания 19 ноября на выставке-форуме "Россия" в Москве, на которой регионы страны представили свои достижения за последние 100 лет, рассказал корреспондент amic.ru.

Главный посыл экспозиции нашего региона: "Алтайский край – все настоящее!"

"В Доме русской кухни, это был один из павильонов выставки, готовили еду из алтайской мраморной говядины, которое доставили на самолете. За угощением выстроилась огромная очередь", – рассказал наш корреспондент.

Колыванский камнерезный завод продемонстрировал свою продукцию и проводил мастер-классы. Поделки алтайских мастеров представлены были в изобилии. Также гостям показали коллекцию одежды "Село на стиле" и различные культуры, которые выращивают на Алтае.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, выступая с презентацией региона, заявил, что край – это сердце России.