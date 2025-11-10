Секрет долголетия не в чудо-таблетке, а в комплексном и грамотном подходе

10 ноября 2025, 19:00, ИА Амител

Пенсионеры / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Сегодня разные эксперты предлагают множество решений – от БАДов до экспериментальной терапии. Но что по-настоящему эффективно и научно обоснованно? Об этом aif.ru рассказал врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.

Специалист отметил, что есть базовые принципы, которые помогут продлить жизнь: правильное питание, отказ от вредных привычек, здоровый сон, полноценная физическая активность. Однако современная наука позволяет выйти за рамки привычных рекомендаций.

«Среди неочевидных способов один из интересных – это прерывистая нормобарическая гипокситерапия. Этот механизм меняет работу всего нашего метаболизма на генетическом уровне, эпигенетическом уровне, метаболическом уровне. Это может дать дополнительно 10−15 лет активной жизни», – подчеркнул Новоселов.

Прерывистая нормобарическая гипокситерапия – это немедикаментозный метод профилактики, лечения и реабилитации в медицине, который заключается в чередующемся вдыхании воздуха с пониженным содержанием кислорода при нормальном парциальном давлении кислорода и атмосферного воздуха с обычным содержанием кислорода. Проще говоря, это тренировка организма умеренным кислородным голоданием, которая запускает мощные адаптационные и оздоровительные процессы.Новоселов отметил, что в 2019 году за такое открытие Нобелевскую премию присудили ученым из США и Великобритании Уильяму Кэлину – младшему, Греггу Семензу и Питеру Рэтклиффу. Они проводили исследование того, как клетки реагируют и адаптируются к изменению уровня кислорода в окружающей среде.

В противовес сложным методам терапии регулярно сообщается о создании каких-то уникальных таблеток, которые продлят жизнь до 100 и более лет. Однако Новоселов к заявлениям относится скептически.

«У нас 240 видов клеток. Одни клетки делятся, другие – нет. К последним, например, относятся клетки мозга. Вот на них подействовать очень тяжело. Клетки мозга хорошо защищены. Кроме того, нельзя лишь одним методом воздействовать на все виды клеток», – пояснил эксперт.

По его словам, воздействовать на весь организм для продления жизни только одним способом невозможно.

«Последние годы мы живем в болезнях и немощи. Вот самая большая проблема. Состояние пожилых людей зачастую зависит от помощи их родственников. И в итоге доживание до этих 120 лет определяется не таблетками для долголетия, а усилиями родственников, которые ухаживают, кормят, меняют памперсы», – добавил специалист.

Именно поэтому, указал Новоселов, главная цель – это не просто продлить жизнь, а продлить ее активную и здоровую фазу, когда человек самостоятелен и полон сил. И секрет долголетия не в чудо-таблетке, а в комплексном и грамотном подходе.

Ранее россиянам рассказали о средней продолжительности жизни в 2035 году.