Россиянам рассказали, как прожить на 15 лет дольше
Секрет долголетия не в чудо-таблетке, а в комплексном и грамотном подходе
10 ноября 2025, 19:00, ИА Амител
Сегодня разные эксперты предлагают множество решений – от БАДов до экспериментальной терапии. Но что по-настоящему эффективно и научно обоснованно? Об этом aif.ru рассказал врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.
Специалист отметил, что есть базовые принципы, которые помогут продлить жизнь: правильное питание, отказ от вредных привычек, здоровый сон, полноценная физическая активность. Однако современная наука позволяет выйти за рамки привычных рекомендаций.
«Среди неочевидных способов один из интересных – это прерывистая нормобарическая гипокситерапия. Этот механизм меняет работу всего нашего метаболизма на генетическом уровне, эпигенетическом уровне, метаболическом уровне. Это может дать дополнительно 10−15 лет активной жизни», – подчеркнул Новоселов.
Прерывистая нормобарическая гипокситерапия – это немедикаментозный метод профилактики, лечения и реабилитации в медицине, который заключается в чередующемся вдыхании воздуха с пониженным содержанием кислорода при нормальном парциальном давлении кислорода и атмосферного воздуха с обычным содержанием кислорода. Проще говоря, это тренировка организма умеренным кислородным голоданием, которая запускает мощные адаптационные и оздоровительные процессы.Новоселов отметил, что в 2019 году за такое открытие Нобелевскую премию присудили ученым из США и Великобритании Уильяму Кэлину – младшему, Греггу Семензу и Питеру Рэтклиффу. Они проводили исследование того, как клетки реагируют и адаптируются к изменению уровня кислорода в окружающей среде.
В противовес сложным методам терапии регулярно сообщается о создании каких-то уникальных таблеток, которые продлят жизнь до 100 и более лет. Однако Новоселов к заявлениям относится скептически.
«У нас 240 видов клеток. Одни клетки делятся, другие – нет. К последним, например, относятся клетки мозга. Вот на них подействовать очень тяжело. Клетки мозга хорошо защищены. Кроме того, нельзя лишь одним методом воздействовать на все виды клеток», – пояснил эксперт.
По его словам, воздействовать на весь организм для продления жизни только одним способом невозможно.
«Последние годы мы живем в болезнях и немощи. Вот самая большая проблема. Состояние пожилых людей зачастую зависит от помощи их родственников. И в итоге доживание до этих 120 лет определяется не таблетками для долголетия, а усилиями родственников, которые ухаживают, кормят, меняют памперсы», – добавил специалист.
Именно поэтому, указал Новоселов, главная цель – это не просто продлить жизнь, а продлить ее активную и здоровую фазу, когда человек самостоятелен и полон сил. И секрет долголетия не в чудо-таблетке, а в комплексном и грамотном подходе.
Ранее россиянам рассказали о средней продолжительности жизни в 2035 году.
19:25:06 10-11-2025
Брехня
19:32:21 10-11-2025
- "Прерывистая нормобарическая гипокситерапия – это немедикаментозный метод профилактики, лечения и реабилитации в медицине, который заключается в чередующемся вдыхании воздуха с пониженным содержанием кислорода при нормальном парциальном давлении кислорода и атмосферного воздуха с обычным содержанием кислорода. Проще говоря, это тренировка организма умеренным кислородным голоданием, которая запускает мощные адаптационные и оздоровительные процессы."-------- Дыши не дыши, это когда проходишь флюорографию.
19:49:10 10-11-2025
Дыхание по Бутейко чтоль?
19:52:26 10-11-2025
Пенсионный фонд одобрят?
21:10:28 10-11-2025
сдохнуть бы поскорее...
21:32:31 10-11-2025
На прожиточный минимум - даже не схоронить. А здесь все врете и не стыдно
22:41:49 10-11-2025
Секрет долголетия - в надлежаще цивилизованном уровне финансового обеспечения!
23:10:51 10-11-2025
Поменять метаболизм на метаболическом уровне.... 🤦
23:15:56 10-11-2025
И в итоге доживание до этих 120 лет определяется не таблетками для долголетия, а усилиями родственников, которые ухаживают, кормят, меняют памперсы», – добавил специалист.
Хорошо, конечно, сказано. Но, допустим, чтобы мне менять памперсы до 120 лет, мои дети должны дожить до 100 лет. А им в это время должны менять памперсы их дети, которым в это время будет около 80 лет. Пойду спрошу у детей и внуков, готовы ли они к такому.
23:34:45 10-11-2025
Это не жизнь
23:49:18 10-11-2025
Ну вот! Дожились! Уже популярно объяснили, что нам полезно не дышать!
10:01:41 11-11-2025
Гость (23:49:18 10-11-2025) Ну вот! Дожились! Уже популярно объяснили, что нам полезно ... Видимо все идет к тому что введут налог на кислород
07:10:09 11-11-2025
чтобы жить на 15 лет дольше, надо родиться на 15 лет раньше. не благодарите
07:14:10 11-11-2025
Менять памперсы, это уже не жизнь. Представляю, как это будут делать наши чинуши.
10:12:38 11-11-2025
Чтобы жить на 15 лет дольше ,нужно жить в своё удовольствие ,свободно и независимо.В нашей стране позволить себе такое могут очень немногие.А после того как увеличили возраст выхода на пенсию про такую тему можно не распространяться.Наоборот, вымирание увеличилось.
13:34:51 11-11-2025
Знаю несколько 90-летних людей. Они уже устали жить... Один устал настолько, что принял меры к прекращению этой жизни (успешно) ((((.Не нужно ДОЛЬШЕ, НУЖНО лучше.