Мужчина утонул на диком пляже в Бийске
Тело из воды извлекли очевидцы
29 июля 2024, 21:08, ИА Амител
Место происшествия / Фото: unsplash.com
Мужчина утонул на диком пляже в районе Андреевского сквера в Бийске. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Алтайскому краю, тело из воды извлекли очевидцы.
Инцидент произошел на реке Бии сегодня, 29 июля. Обстоятельства трагедии не приводятся.
В МЧС напомнили, что купаться без происшествий можно лишь на официально открытых пляжах, а детей без присмотра нельзя оставлять у воды. "Ваша безопасность – ваша ответственность", – добавили в ведомстве.
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