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Мужчина утонул на диком пляже в Бийске

Тело из воды извлекли очевидцы

29 июля 2024, 21:08, ИА Амител

Место происшествия / Фото: unsplash.com
Место происшествия / Фото: unsplash.com

Мужчина утонул на диком пляже в районе Андреевского сквера в Бийске. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Алтайскому краю, тело из воды извлекли очевидцы.

Инцидент произошел на реке Бии сегодня, 29 июля. Обстоятельства трагедии не приводятся.

В МЧС напомнили, что купаться без происшествий можно лишь на официально открытых пляжах, а детей без присмотра нельзя оставлять у воды. "Ваша безопасность – ваша ответственность", – добавили в ведомстве.

Бийск Происшествия

Комментарии 2

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Гость

22:27:42 29-07-2024

21 июля таджик утонул на городском-муниципальном пляже. На против вышки спасалелей

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Гость

09:23:39 30-07-2024

Гость (22:27:42 29-07-2024) 21 июля таджик утонул на городском-муниципальном пляже. На п... Эта информация тщательно скрывается. Интересно, возбуждено ли дело о оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности?

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