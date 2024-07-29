Мужчина утонул на диком пляже в Бийске

Тело из воды извлекли очевидцы

29 июля 2024, 21:08, ИА Амител

Место происшествия / Фото: unsplash.com

Мужчина утонул на диком пляже в районе Андреевского сквера в Бийске. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Алтайскому краю, тело из воды извлекли очевидцы.

Инцидент произошел на реке Бии сегодня, 29 июля. Обстоятельства трагедии не приводятся.

В МЧС напомнили, что купаться без происшествий можно лишь на официально открытых пляжах, а детей без присмотра нельзя оставлять у воды. "Ваша безопасность – ваша ответственность", – добавили в ведомстве.